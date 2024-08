Fiorentina, servono colpi per Palladino

Il countdown che separa le squadre di Serie A dall’inizio del campionato è oramai iniziato e in casa Fiorentina è una corsa contro il tempo per regalare a Raffaele Palladino una squadra pronta e soprattutto completa. In attacco il nome che tiene banco è quello di Albert Gudmundsson.

Fiorentina, Gudmundsson si complica

L’islandese già nel mese di gennaio era stato nel mirino della Fiorentina. La trattativa vicina alla conclusione negli ultimi giorni sta però vivendo un momento di stallo dopo l’ok alla cessione di Retegui all’Atalanta. Una situazione certificata anche dall’ad rossoblù Blazquez che ha confermato la mancanza di un accordo. La Fiorentina era pronta ad investire circa 25 milioni di euro tra prestito e riscatto condizionato ma ora bisognerà capire l’evoluzione della situazione. Non solo l’attacco la viola vuole intervenire anche a centrocampo. Il nome forte è quello di Tanner Tessmann. Per il centrocampista del Venezia c’è l’accordo con società e giocatore con gli agenti che hanno frenato fin ora l’operazione. Lo statunitense ha però chiesto di essere liberato per la Fiorentina. Non solo Tessmann perché i viola hanno mostrato interesse anche per Folorunsho del Napoli sul quale c’è anche la Lazio del suo ex allenatore Baroni. Chi la Fiorentina vuole chiudere è David De Gea. Bocciato Terracciano infatti Palladino ha chiesto lo spagnolo per rinforzare la porta viola. In uscita attenzione poi sempre a Nico Gonzalez sul quale resiste il forte interesse di Juventus e Atalanta. Una situazione quella del “Bicho” che potrebbe essere condizionata anche dalla possibile mancata entrata di Gudmundsson. Attenzione poi a Mbala N’zola per il quale sembra essersi sbloccata la situazione con il Lens che superato la concorrenza di diversi club italiani….