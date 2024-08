Antonio Raimondo, attaccante 2004 del Bologna, ha diverse richieste sia in Serie A che in Serie B.

L’ex Ternana, autore di 9 gol lo scorso anno in rossoverde, avrebbe gli occhi addosso del Venezia in A e di Frosinone e Sampdoria in B. I rossoblù proprietari del cartellino però non vorrebbero però rinunciare al controllo del calciatore.