Ribaltone totale in Formula 1: ora è vietato

Nuovo cambio a livello di regolamento in Formula 1. La FIA ha deciso di vietarlo in maniera immediata, ribaltone totale

A partire dalla prossima stagione, la FIA ha intenzione di rivedere quelli che sono i regolamenti della Formula 1 e molte cose potrebbero cambiare. Tuttavia, alcune novità porrebbero esserci a stagione in corso e già nelle prossime gare dopo la pausa estiva.

La FIA ha deciso infatti di revisionare l’articolo 11.2 del regolamento tecnico riguardante i sistemi di frenata, optando per vietare ufficialmente la frenata asimmetrica. Cos’è la frenata asimmetrica? Tale concetto prevede che la ruota interna freni più di quella esterna, andando a creare un effetto direzionale molto simile a quello di un auto che ha quattro ruote sterzanti.

Ciò poteva dare un vantaggio molto significativo ai piloti in termini di direzionalità e manovrabilità, permettendo loro di costruire una strategia vincente proprio su questo. La FIA ha, però, optato di porre un freno a ciò con la revisione dell’articolo 11.2 e la modifica sarà valida già a partire dalle prossime gare, costringendo dunque i team ad adeguarsi fin da subito e a costruire su altro la propria strategia di corsa.

Formula 1, niente più frenata asimmetrica: il motivo del divieto

La FIA ha già comunicato ai team che non potrà più esserci la frenata asimmetrica e che i sistemi di frenata dovranno essere uguali su entrambi i lati dell’asse posteriore. La federazione automobilistica ha preso questa scelta per impedire l’utilizzo di qualsiasi sistema che permetta una frenata diseguale tra le ruote interne ed esterne, andando a limitare così eventuali vantaggi concomitanti.

In questo modo, la FIA spera di aumentare ancor di più la competitività e l’equilibrio delle proprie gare ed ora i team dovranno adattarsi velocemente a questa modifica se non vogliono pagare subito dazio nelle prossime corse. Team che ora dovranno andare a cambiare in maniera totale le loro strategie di corsa, puntando su altri fattori per poter avere la meglio sugli altri

Il divieto della frenata asimmetrica è solo la prima delle tante modifiche che la FIA sta pianificando per cambiare ulteriormente i regolamenti tecnici in vista della prossima stagione. I piloti non sono contrari a questo cambiamento ma, allo stesso tempo, si augurano che la federazione non vada a metter troppi paletti tali da metterli in grave difficoltà con conseguente rischio penalità.