Rivoluzione alle Olimpiadi: da Los Angeles 2028 anche la Formula 1

La Formula 1 potrebbe entrare a far parte delle Olimpiadi a partire da quelle di Los Angeles nel 2028: che rivoluzione per i Giochi Olimpici

Tra meno di una settimana si chiuderanno le Olimpiadi di Parigi che, al di là delle polemiche e di come la si veda, sono destinate a restare nella storia. Anche in questa edizione dei Giochi Olimpici non si può dire non ci siano state emozioni tanto per l’Italia quanto per gli altri paesi in gara.

Nonostante siano ancora in corso queste Olimpiadi, però, si sta già parlando delle prossime che si terranno nel 2028 negli Stati Uniti a Los Angeles. E i giochi americani potrebbero entrare presto nella storia ancor prima di cominciare in quanto si sta pensando di inserire anche la Formula 1 tra gli sport olimpici, essendo al momento uno dei pochissimi di spicco tagliati fuori dal medagliere olimpico.

La decisione è tutta da passare al vaglio, e l’ipotesi sta prendendo forza con il Comitato Olimpico Internazionale che sta studiando il modo giusto per inserire la Formula 1 nelle prossime Olimpiadi. Il dibattito è più aperto che mai e prima di fare una scelta il CIO dovrà pensarci bene discutendone assieme alla FIA con il quale bisognerebbe poi trovare un accordo poiché tale inserimento porterebbe alla modifica del calendario del campionato mondiale.

Formula 1 alle Olimpiadi del 2028: l’ipotesi prende quota

A partire dal 2028 a Los Angeles, la Formula 1 potrebbe essere uno dei nuovi sport inseriti dal Comitato Olimpico Internazionale nel programma. Nel corso degli anni il CIO ha inserito sempre più sport, tra cui anche lo skateboarding e la breakdance, quest’ultima novità assoluta per i Giochi Olimpici, ed ora si sta tentando anche di recuperare le gare automobilistiche.

Inserire la Formula 1 nel programma olimpico tuttavia, sebbene l’ipotesi stia prendendo quota, è cosa molto complessa poiché il CIO non solo dovrebbe trovare l’accordo con la FIA, ma ciò significherebbe stravolgere il calendario del campionato mondiale e richiedere uno spiegamento molto più importante delle infrastrutture, come sottolineato dal sito catalano ‘El Nacional’.

Anche tra i piloti di Formula 1 il dibattito è aperto e le opinioni sono più disparate. Charles Leclerc, ad esempio, ha fatto sapere come sarebbe bello, sottolineando però come possa essere complicato inserirle a livello organizzativo, mentre il campione in carica Max Verstappen si è dichiarato contrario.

Ad ogni modo, fino al 2028 ci sarà tempo per decidere e di sicuro il CIO valuterà tutto molto attentamente prima di fare la sua scelta. Le ultime Olimpiadi ad ospitare un evento riguardante il mondo dei motori sono state quelle di Monaco del 1972 dove a vincere il Rally Olimpico fu Jean Todt, ex presidente della FIA e leggenda della Ferrari. Dopo più di 50 anni, i motori potrebbero dunque tornare protagonisti ai Giochi Olimpici per la gioia di tutti gli appassionati di questo sport.