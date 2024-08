Zanardi all’Olimpiade: annuncio e foto incredibile

Ancora foto su Alex Zanardi per il quale arriva un momento di grande commozione che ha lasciato il web senza parole: lo scatto è da brividi

Il mondo dello sport è fatto di talenti e di campioni, ma anche di leggende che oltre questo mondo hanno saputo lasciare ricordi ed un insegnamento irripetibile. Di questa categoria fa parte Alex Zanardi, un uomo che è stato in grado di amare lo sport nonostante i dolorosissimi schiaffi che la vita gli ha riservato.

Una carriera fatta di successi, tanti, ma anche di dolori apparentemente insormontabile. Alex, però, ne è sempre venuto fuori da vincente. E così accadde quel 15 settembre 2001, weekend nel quale il Campionato CART (che Zanardi aveva già vinto due volte) si fermò per un appuntamento in Germania. Un incidente quasi impronunciabile, la vettura che si spezza in due. I soccorsi, la paura di perdere Alex ed il miracolo dei medici che gli salvarono la vita ma a caro prezzo: l’amputazione degli arti inferiori.

Da allora è cambiato tutto, da allora Zanardi ha dovuto tirare fuori una grinta che ha sempre avuto. È cambiata la carriera, è cambiato lo sport ma i risultati hanno dimostrato come l’atleta bolognese fosse rimasto un vincente. In handbike la rinascita, un mondo di cui Alex si è subito innamorato e al quale si è legato dopo anni di sacrifici. Ma la vita, si sa, a volte può essere davvero ingiusta. E così il gravissimo incidente avvenuto sulle strade di Pienza, quattro anni fa, ha probabilmente chiuso in via definitiva la sua carriera.

Unico Zanardi: l’annuncio commuove i tifosi

Nelle scorse ore un post, su ‘X’, ha fatto capolino e ha visto protagonista proprio Zanardi. L’ex pilota è ancora oggi al centro di un record davvero incredibile. Lo scatto di rara bellezza dice tutto e così i suoi fan non possono che commuoversi davanti ad un momento tanto sentito.

Zanardi è stato pilota di Formula 1 divenuto poi anche campione olimpionico vincendo ben quattro medaglie d’oro e due d’argento tra le Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Un record incredibile come sottolineato dall’account ‘PlanetF1’ che ha voluto omaggiare l’ex pilota italiano con una foto di rara bellezza. Si tratta di un momento davvero sentito e commovente nel quale Alex, sul gradino più alto del podio, festeggiava una delle meritatissime medaglie d’oro conquistate negli anni scorsi.

Alex Zanardi, hand cycling

2012 (London), 2016 (Rio) Alex Zanardi is the only F1 driver-turned-Olympian on this list to score medals — four golds and two silvers! pic.twitter.com/oCvfgbUXLR — PlanetF1 (@Planet_F1) August 3, 2024

Un percorso difficile quello di Zanardi che ha dovuto reinventare la sua carriera. Con un dato, però, comune prima e dopo il primo gravissimo incidente: quello di essere un vincente. 5 anni in Formula 1 tra Lotus e Williams, la vittoria di due Mondiali CART fino ad arrivare appunto all’handbike: l’ultimo grande amore del campione bolognese prima dello stop forzato.

Ad oggi delle sue condizioni di salute non si sa quasi più nulla ma i suoi tifosi non smettono di sperare in una ripresa, in un ritorno. Per un uomo che ha dimostrato di essere molto di più nel corso della sua lunghissima e vincente carriera. All’insegna dell’adrenalina, delle corse, della voglia di battere di volta in volta ogni record. Alex Zanardi è stato questo e anche molto di più.