Community Shield, Manchester City-Manchester United: riparte il calcio inglese!

Torna finalmente il calcio inglese e lo fa nel migliore dei modi. Domani, sabato 10 agosto alle ore 16, si terrà la FA Community Shield: ad affrontarsi per conquistare il trofeo che vede coinvolte la vincitrice della Premier League e quella dell’FA Cup, saranno Manchester City e Manchester United.

La gara in questione che, come di consueto si giocherà nella splendida cornice di Wembley, può essere considerata una sorta di remake della sfida che si è giocata a maggio. Stiamo parlando, ovviamente, della finale di FA Cup, che vide trionfare a sorpresa i Red Devils (2-1). Grazie a quel successo, la squadra di Ten Hagha parzialmente attenuato la delusione di una tra le più drammatiche stagioni in casa Manchester United.

La squadra di Guardiola, invece, è riuscita a vincere il titolo soprattutto grazie ad un forcing finale impressionante. La lotta colpo a colpo con l’Arsenal è stata dominata con grande determinazione e costanza: ricordiamo che i Citizens fecero bottino pieno nelle ultime nove gare di campionato.

La vittoria in FA Cup da parte di Bruno Fernandes e compagni ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive da parte del Manchester United. Un’altra affermazione dei Red Devils non è così scontata e lo dimostra il fatto che la quota del segno “2” è di 4,75 su Planetwin365; su Unibet 4,50 e su Betclic 4,85.

Non sarebbe assurdo pensare ad un primo tempo di gioco equilibrato: da attenzionare il segno “X” a 2,55 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic parliamo di 2,46 volte la posta. Interessante analizzare l’ipotesi di un secondo tempo, però, ricco di gol: segnaliamo l’Over 1,5 al Secondo Tempo, su Planetwin365 a 1,67; mentre su Betclic parliamo di 1,58 volte la posta e su Elabet 1,68.

In generale, va detto che i bookmakers si aspettino una gara comunque divertente: la quota dell’Over 2,5, infatti, è a 1,45 su Planetwin365; come su Elabet, mentre su Betclic è a 1,42. Una giocata che si potrebbe proporre in multipla. Tra i risultati esatti, si può puntare sul 2-1 in favore del Manchester City: si parla di 8,25 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 7,25 e su WilliamHill 7,50.