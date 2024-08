“Decisione già presa”, nuovo team per Verstappen: dialogo avanzato

Max Verstappen sarebbe in procinto di lasciare la Red Bull: dialogo avanzato con un nuovo team. Spunta già la data

Il futuro di Max Verstappen in Red Bull è in bilico. Nonostante i tre titoli mondiali vinti e il quarto, presumibilmente, in arrivo, alcune scelte da parte del team non sono piaciute all’olandese che, peraltro, è alle prese con una monoposto lontana, per prestazioni, da quella delle ultime due stagioni.

La conferma di Perez, il caso Horner, alcuni screzi interni anche col padre Jos sono tutte piccole avvisaglie di come l’idilliaco rapporto tra il classe ’97 e la scuderia di Milton Keynes può essere in discussione, nonostante un accordo fino al 2028.

La sua decisione di restare sembrava essere legata alla permanenza di Helmut Marko. Appena quest’ultimo ha confermato di non muoversi dal team austriaco almeno per un altro anno, sono aumentate le chance di vedere ancora Max in Red Bull. Fino al 2026, dopo si vedrà. Anche perché per quella data il dirigente potrebbe andar via alla naturale scadenza del contratto.

Verstappen lascia la Red Bull, spunta la data e anche la sua nuova squadra

Per questa serie di ragioni Verstappen si sta guardando intorno per il futuro e, negli ultimi giorni, è arrivata una clamorosa indiscrezione da parte del giornalista tedesco Ralf Bach di F1-Insider. Si tratta di una delle fonti più autorevoli per quanto concerne il mondo dei motori.

Stando a Bach, l’addio dell’olandese alla Red Bull è tutt’altro che da escludere. Max Verstappen non solo starebbe riflettendo seriamente sulla sua situazione all’interno del team ma avrebbe preso già la decisione di andare via. “Max potrebbe ancora dire addio subito, grazie a delle clausole presenti nel suo accordo già nel 2025 nonostante la conferma di Marko ma ciò non accadrà”, si legge su F1-Insider. “Intanto però è in corso un dialogo riservato e avanzato con Toto Wolff e Ola Kallenius”.

A cosa porterà? Bach non ha dubbi: “Se la curva prestazionale della Red Bull continuerà a scendere e quella della Mercedes a salire, Verstappen a partire dal 2026 passerà alla Mercedes. La decisione è già stata presa”, si dice sicuro il noto collega. Allontanate, invece, le voci di un possibile approdo in Aston Martin: “Non c’è nulla di vero, non è nella lista dei desideri di Max e non andrà lì”.