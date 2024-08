Fiorentina, Colpani si presenta: ecco De Gea

In casa Fiorentina le ultime sono state le ore di Andrea Colpani. Il Flaco infatti si è presentato al tifo gigliato. Motivando la scelta di firmare per viola. Ecco le parole del “Flaco” Colpani: “La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva a Firenze. Io gli ho detto subito che l’avrei seguito volentieri e che per me era un motivo d’orgoglio. La trattativa con la Fiorentina è nata così e sono molto contento”

Fiorentina, ecco De Gea: addio Nzola

Una Fiorentina che dopo un lungo inseguimento ha abbracciato anche David De Gea il portiere spagnolo è atterrato a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare con la viola. Viola salutata definitivamente da M’Bala Nzola con l’attaccante ufficializzato dal Lens. Sempre più vicino alla Fiorentina è invece Richardson. Il centrocampista marocchino ha impressionato per doti fisiche e capacità di inserimento in Ligue 1 ed è pronto ora a confrontarsi nella nostra Serie A. Fiorentina che a centrocampo valuta sempre il profilo di Folorunsho. Da capire invece l’evolversi della situazione Tessmann con l’americano ora più lontano da Firenze. Firenze che collega il destino di Gudmundsson e Nico Gonzalez con l’islandese che vuole arrivare in Toscana con il Genoa che deve prima trovare un sostituto e l’argentino sempre più vicino alla Juventus e non convocato contro il Friburgo a differenza di Amrabat con il marocchino che in attesa di capire il suo futuro è stato ora reintegrato in squadra….