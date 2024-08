Torino, continua il pressing dei granata per Robin Gosens

Urgono rinforzi al Torino per la prossima stagione che ha l’obbligo di sostituire al meglio Alessandro Buongiorno considerando anche le condizioni precarie di Schuurs e soprattutto Ricardo Rodriguez dopo la scadenza di contratto e il trasferimento al Betis Siviglia.

Il direttore sportivo Vagnati è al lavoro per regalare a Vanoli una rosa che in questa stagione proverà a migliorarsi cercando di raggiungere un posto in Europa. Infatti negli ultimi giorni, i piemontesi si stanno muovendo sul mercato con idee ben chiare e con il nome di Robin Gosens che potrebbe essere il profilo perfetto per la fascia sinistra.

Dal mercato sono arrivati dal Nantes Saul Coco e Che Adams a parametro zero ma non bastano: l’ambizione di Vanoli è tanta, dopo il ritorno in Serie A con il Venezia vuole l’Europa col Toro!