Inter, gli infortuni si prendono la scena

Sono gli infortuni più che il mercato a tenere banco in casa Inter negli ultimi giorni. Dopo quelli che hanno fermato Taremi, Zielinski e Arnautovic, è arrivato nell’ultima amichevole di Monza contro l’Al-Hittiad, anche lo stop per DeVrij. Si temeva lesione e invece il responso degli esami strumentali parla solo di risentimento muscolare al bicipite della coscia sinistra. Un infortunio che senza dubbio però farà saltare all’olandese l’ultima amichevole con il Chelsea, ma anche la prima col Genoa in campionato. L’obiettivo sarà quello di rientrare a disposizione per la gara contro l’Atalanta.

Inter, Calha salta il Chelsea

E a proposito di Chelsea-Inter, per l’ultimo test pre campionato l’Inter dovrà fare a meno anche di Hakan Calhanoglu. Il turco nelle ultime ore si è allenato a parte e ha svolto un allenamento personalizzato. Una decisione precauzionale visto che il turco è affaticato e nessuno ha voglia di forzare. Per questo il numero 20 nerazzurro potrebbe addirittura saltare la trasferta in Inghilterra e rimanere in Italia, con la decisione finale che ovviamente spetterà ad Inzaghi. Lo stesso che, vedendo le poche evoluzioni del mercato, è a questo punto pronto a contare sulla rosa a disposizione, quella che a conti fatti prevede Arnautovic come alternativa. Con l’austriaco convinto nel rappresentare la quarta punta in questa stagione. E con un Correa, complicatissimo da piazzare sul mercato. L’argentino, paradossalmente, visti i pochi allenamenti di Lautaro e le condizioni non perfette di Taremi e Arnautovic, potrebbe a questo punto partire titolare nella prima di campionato contro il Genoa. Dove con tutta probabilità sarà in campo anche Dumfries. L’esterno nel frattempo con il suo entourage sta trattando la sua permanenza in nerazzurro per un rinnovo sempre più vicino: con l’olandese pronto a firmare fino al 2028 a 4 milioni a stagione.

Michele Moretti