Motta s’aspetta molto da Douglas Luiz: la chiave del centrocampo bianconero

Douglas Luiz si sente già a casa. Sprazzi di ottima tecnica individuale mostrati nella sfida in famiglia e parole chiare verso il futuro in bianconero: “Tanti grandi giocatori sono passati dalla Juventus e questo mi motiva molto e mi ha convinto a venire qui. Sono sicuro che vivremo un grande stagione. Abbiamo giocatori nuovi un allenatore nuovo e ci stiamo abituando al lavoro di Thiago Motta e a quello che ci chiede.Quello che più mi ha impressionato è la grandezza di questo club, lo stadio, la passione dei tifosi per la società, questo è quello che mi ha impressionato di più. Sono molto felice di essere qui. Sarà una stagione importante e lotteremo insieme per grandi risultati”.

Motta è consapevole della rilevanza del brasiliano nell’economia del gioco juventino. Serve un profilo complementare, che possa fare da gregario a Douglas Luiz. Ma nel frattempo è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo sin dalla sfida contro il Como.