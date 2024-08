Per Djokovic cambia tutto: futuro già scritto

Cambia tutto per il futuro di Novak Djokovic dopo la vittoria dell’Olimpiade: futuro già scritto per il serbo, arriva anche l’annuncio

Novak Djokovic è tornato prepotentemente alla ribalta nel mondo del tennis dopo aver trionfato alle Olimpiadi, aggiungendo al suo ricco palmares l’unico grande titolo che ancora gli mancava. Adesso li ha conquistati davvero tutti, dopo aver battuto in finale Carlos Alcaraz, prendendosi una rivincita di quanto successo a Wimbledon nelle settimane precedenti. Era sicuramente questo il torneo che contava per Nole, messo nel mirino da tempo.

I risultati si sono visti: quando è determinato e gioca con il sangue agli occhi, non ce n’è per nessuno. Persino lo spagnolo, di ben 16 anni più giovane, si è dovuto arrendere sotto i colpi del serbo. Cosa succede ora? La sua carriera è davanti ad un bivio. Da una parte potrebbe sentirsi appagato, avendo vinto tutto quello che c’era da vincere, e quindi pian piano arrivare al ritiro. Dall’altra parte questo potrebbe essere un trampolino di lancio per tornare a dominare, come non sembrava più riuscire a fare nell’ultimo anno.

Arriva l’annuncio sul futuro di Novak Djokovic: non ci sono più dubbi

Diversi atleti a lavori ed esperti non hanno dubbi: questo è solo un (nuovo) punto di partenza per l’ex numero uno al mondo. Ne ha parlato anche una persona che lo conosce molto bene, il suo ex coach Goran Ivanisevic in un’intervista rilasciata a ‘TennisMajors’.

Ivanisevic non ha dubbi: “Se è in questo stato di forma, Novak sarà l’uomo da battere agli US Open”. Poi un passo indietro, tornando a parlare del trionfo di Parigi del quale stando alle sue parole ne avevano parlato diverse volte. “Era scritto che doveva andare così. Incredibile come il suo primo trofeo in questa stagione sia un oro olimpico dopo aver avuto diversi infortuni, problemi fisici, perso una brutta finale a Wimbledon”.

Poi arriva una previsione per il futuro, con l’ex coach che guarda molto più in avanti e oltre l’Us Open augurandogli di vincere in quanto se motivato come a Parigi sarà il favorito anche a New York. “Per il resto lo vedo ancora a lungo protagonista, almeno fino alla prossima Olimpiade nel 2028 a Los Angeles, sono sicuro che ci sarà”. Proprio sulla sua presenza tra quattro anni aveva scherzato Nole in conferenza stampa, aprendo alla possibilità. Probabile che questo sia il suo nuovo (e ultimo) obiettivo, prima del ritiro.