Addio eclatante in Formula 1, si chiude un’era: sparirà per sempre

La Formula 1 sta per chiudere un’era durata moltissimi anni: la notizia era nell’aria da tempo e ora è chiara a tutti. Sarà un addio davvero eclatante

In un mondo abituato al cambiamento e al progresso come quello della Formula 1, quelle piccole abitudini e tradizioni hanno assunto nel corso degli anni sempre più valori. Dei marchi sono diventati insostituibili e rappresentano una garanzia.

Il mondo della Formula 1 è estremamente diverso da molti altri nel panorama sportivo. Si tratta di uno sport estremamente seguito e dispendioso per i piloti anche per l’impegno fisico e mentale che richiede, ma spesso si confronta con regole e ambienti diversi rispetto al classico cliché.

Dovendo confrontarsi con la tecnologia e con il progresso del settore motoristico e aerodinamico, ovviamente può essere molto meno conservatore del calcio o del tennis, ma allo stesso tempo non può abbandonare alcune chiare e preziose tradizioni. Basti pensare al Gran Premio di Montecarlo o a Monza, fino ad arrivare alla canonica distanza di gara (i famosi 300 km o poco più).

A proposito di tradizioni e tecnologia, il sistema di cronometraggio è di fondamentale importanza in F1, sia per quanto concerne le qualifiche che le gare. In uno sport in cui ti confronti contro il tempo, vien da sé considerare cruciale l’utilizzo di orologi della massima affidabilità. Per molti anni il marchio di riferimento è stato Rolex, come visto in giro nei vari circuiti impressi nella memoria collettiva. Ora però si va verso uno storico cambiamento.

Formula 1, addio alla Rolex: il prossimo sistema di cronometraggio potrebbe essere affidato a TAG Heuer

Dopo 11 anni di collaborazione sembra proprio che Rolex e Formula 1 si divideranno al termine di questa stagione. Secondo le ultime voci sono già in corso trattative per trovare un sostituto di assoluto valore. Qualcuno ha paventato un possibile accordo con il gruppo francese di LVMH di Bernard Arnault, con in ballo quasi 150 milioni di dollari all’anno (il triplo di quanto garantito finora dagli svizzeri).

Da diversi ambienti finanziari la trattativa è stata confermata ed è emerso anche quale del brand di proprietà del gruppo LVMH verrebbe associato al Circus. Secondo lo Chief Financial Officer Jean-Jacques Guiony si tratterebbe di TAG Heuer, vecchia conoscenza delle corse automobilistiche. Tra l’altro TAG Heuer è attualmente già presente nella categoria regina del Motorsport come sponsor della Red Bull.

Guiony ha infatti confermato: “TAG Heuer è in trattative per prendere il posto di Rolex dalla prossima stagione come cronometrista ufficiale della Formula 1, ma nulla è deciso in questa fase“.