Hamilton campione con la Ferrari: ultim’ora fenomenale

La notizia che riguarda Lewis Hamilton è legata a stretto giro con la Ferrari. Le dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole

Quando la Ferrari ha annunciato che Lewis Hamilton correrà su una delle due ‘Rosse’, inevitabilmente c’è stata una reazione molto forte da parte dei tifosi. La maggior parte di loro, infatti, ha accolto con grande favore l’arrivo del pilota britannico, sette volte campione del mondo e ancora in grado di fare la differenza, come dimostrano le ultime gare di questa stagione. Anche lo stesso Hamilton non sta nei panni e non vede l’ora di cominciare la sua avventura con la scuderia di Maranello.

L’inglese passerà alla Ferrari nel 2025 e sta disputando l’ultima stagione con la Mercedes. Dopo un inizio balbettante, il pilota britannico ha iniziato ad inanellare una serie di ottime prestazioni, ottenendo due vittorie. Non accadeva dal 2021, anno in cui ha lottato per il titolo mondiale con Max Verstappen. L’auspicio è che il suo passaggio in rosso gli consenta di tornare a lottare per i vertici della classifica, ma c’è chi ha qualche dubbio.

Jacques Villeneuve su Hamilton: “Ferrari come le montagne russe”

Jacques Villeneuve, ex pilota e campione del mondo con la Williams nel 1997, ha parlato ai microfoni di ‘InstantCasino.com’ del futuro di Lewis Hamilton. Secondo il canadese, il sette volte campione avrebbe accettato la sconfitta contro Russell all’inizio di questa stagione, ma poi sarebbe riuscito a ritrovare la sua vera anima nelle ultime gare: “Ha saputo fare la differenza, a Silverstone ho visto il vero Hamilton”. Villeneuve si è soffermato anche sul passaggio alla Ferrari.

L’ex campione canadese ha evidenziato come la Ferrari sarà per lui come “andare sulle montagne russe”. Per poi sottolineare come l’inglese sembra essere molto emotivo alla guida, con degli alti e bassi che possono influenzare il suo umore. “Lewis aveva bisogno di cambiare aria è giusto che abbia accettato la proposta della Ferrari. Se dovesse vincere un mondiale con la Ferrari, Hamilton sarebbe sicuramente il più grande pilota di tutti i tempi”.

Lewis ha vinto sette titoli mondiali, sei con la Mercedes e uno, il primo, con la McLaren. Ha raggiunto nel 2020 Michael Schumacher, ma non è mai riuscito a superarlo. Il pilota britannico non ha mai nascosto la sua grande passione per la Ferrari sin da quando era soltanto un ragazzino. Correre con una vettura di Maranello è un sogno per lui, e vincere il mondiale che gli consentirebbe di superare Michael Schumacher proprio su una rossa: sarebbe la più grande soddisfazione della sua carriera.