Ribaltone in Formula 1, clamoroso: Verstappen lascia la Red Bull

Formula 1, colpo di scena sul futuro di Max Verstappen: il campione olandese pronto a lasciare la Red Bull, ecco la nuova scuderia

Mentre quasi tutto il mondo sportivo è in fermento per le Olimpiadi di Parigi, che stanno per concludersi, la Formula 1 è in pausa. Siamo nel pieno della lunga sosta estiva per il mondo dei motori, che con calma si prepara alla ripartenza alla fine di agosto. Verstappen ricomincerà davanti ai suoi tifosi nel Gp d’Olanda per provare a tornare alla vittoria, dopo un periodo non così semplice.

Il tre volte campione del mondo in carica può comunque contare su un vantaggio piuttosto ampio in classifica sui più diretti inseguitori (78 punti su Norris, 100 su Leclerc), ma ha inanellato una striscia di quattro Gp senza vittorie, qualcosa che non gli capitava da anni, palesando quelle che sono le difficoltà della Red Bull in questo momento. La vettura anglo-austriaca non esprime certo il dominio incontrastato dello scorso anno, con tante scuderie alle sue spalle che hanno mostrato una notevole crescita.

La Ferrari ha dato segnali di risveglio specialmente nella prima parte dell’annata, andando a sua volta in difficoltà per la non perfetta riuscita degli ultimi aggiornamenti. Ora, è il momento di McLaren e Mercedes, in questo momento forse le vetture più performanti in pista, come del resto dimostrano i recenti risultati. Alla ripartenza, Verstappen sarà chiamato a dare un segnale forte, per chiudere subito la porta alle ambizioni di rimonta altrui.

Se l’olandese può gestire margine in classifica piloti, la Red Bull ha molto più il fiato sul collo delle rivali in classifica costruttori, con la McLaren a soli 42 punti e la Ferrari a 63 punti. Il calo prestazionale è evidente e potrebbe portare il pilota a una decisione drastica.

Verstappen via dalla Red Bull in calo: per il 2026, firma con un’altra squadra

L’olandese sta iniziando seriamente a pensare all’addio alla scuderia che lo ha lanciato e lo ha reso grande. Uno scenario che potrebbe materializzarsi per il 2026.

Secondo quanto riportato in Germania da ‘F1 Insider’, infatti, Verstappen valuterà la curva di rendimento della sua vettura. Se la situazione dovesse mostrare che il primato Red Bull fosse realmente in pericolo, per il 2026 ci sarebbe l’idea di passare alla Mercedes. La famiglia Verstappen avrebbe già intrapreso dialoghi piuttosto fitti con Toto Wolff. Non ci sono invece riscontri per quanto concerne un interesse dell’olandese per la pista Aston Martin.