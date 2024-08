Tegola Ducati, Dall’Igna col fiato sospeso: infortunio per Marquez

Brutte notizie per la Ducati, preoccupazione per Dall’Igna: problemi per Marquez, tegola clamorosa

Non arrivano buone notizie in casa Ducati. Non tanto in vista di questa seconda parte di stagione 2024, con grandi protagonisti quasi tutti i motociclisti di punta di Borgo Panigale, da Pecco Bagnaia a Jorge Martin, senza dimenticare Enea Bastianini. A tenere con il fiato sospeso Dall’Igna, i vertici della rossa e tutti i tifosi è Marc Marquez. Il pilota spagnolo è infatti in difficoltà in questo momento in campionato, e potrebbe avere ancora problematiche anche nella prossima stagione, quella della sua promozione nel team ufficiale di Borgo Panigale.

Grande protagonista nella prima metà del Motomondiale 2024, negli ultimi gran premi il fuoriclasse spagnolo, otto volte iridato, è sembrato cedere il passo. Scavalcato anche da Bastianini nella classifica generale, sembra ormai fuori dai giochi per quel titolo inseguito e sognato a lungo.

Paradossalmente, la frenata nei suoi risultati è arrivata subito dopo l’annuncio della sua promozione nel team Factory Ducati 2025, con un weekend da dimenticare ad Assen e una sensazione di impotenza, rispetto ai primi tre, a Silverstone. Risultati che hanno ingrigito l’entusiasmo dell’ambiente per il suo approdo nella Ducati ufficiale, anche se lo stesso centauro catalano ha motivato il suo calo nei risultati parlando di una differenza troppo netta tra le GP23 e le GP24.

Motivazione che non convince tutti. Anzi, c’è chi ipotizza un problema di tutt’altra natura per il numero 93. Un problema che, se confermato, regalerebbe nuove e impreviste preoccupazioni a Gigi Dall’Igna e a tutti i vertici di Borgo Panigale.

Marquez, problema al braccio: Ducati spiazzata, cosa sta succedendo

Altro che moto. A frenare la rincorsa verso il primo posto di Marquez sarebbe stato un problema fisico, i postumi di quell’infortunio ormai storico a Jerez de la Frontera nel 2020 che si farebbe ancora sentire sul suo corpo, in particolare sul suo braccio destro. Questo almeno è quanto ipotizzato da Oscar Hero, ex direttore sportivo di LCR Honda, un dirigente che conosce Marquez, e anche molto bene.

Intervenuto ai microfoni di ‘Motosan’, l’ex uomo Honda ha rilasciato dichiarazioni che hanno creato più di un malumore nei tifosi Ducati: “Sicuramente la GP24 è avanti rispetto alla moto dello scorso anno. Devo ammettere però che ho visto Marquez molto in difficoltà a Silverstone, e secondo me non solo a causa della moto”.

Il problema, secondo Haro, più che la GP23 sarebbe l’infortunio al braccio destro che graverebbe ancora sulle prestazioni del pilota catalano: “Il suo braccio non funziona più come dovrebbe, non lo appoggia e questo gli costa molto, tra cadute, passo, time attack. Le ultime due gare sono state molto difficili per lui, se non risolverà i problemi questo campionato gli sfuggirà di mano“.

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi, anche se la preoccupazione più grande in casa Ducati a questo punto non riguarda più la stagione in corso, bensì quella del 2025. Perché Dall’Igna e soci puntano molto su un ritorno di Marquez ad altissimi livelli nel prossimo Motomondiale, e non dovesse essere lo spagnolo al 100%, sicuramente la mossa di promuoverlo nel team ufficiale, facendosi scappare Martin, risulterebbe quantomeno azzardata. Per non dire del tutto errata.