Addio Red Bull ma niente Mercedes: nuova avventura per Verstappen

Cambia tutto nei piani di Max Verstappen. A quanto pare, dopo l’esperienza con la Red Bull, potrebbe esserci una sorpresa nel suo futuro

Max Verstappen non è più così sicuro di poter rimanere alla Red Bull ma potrebbe finire in una scuderia mai menzionata prima nelle indiscrezioni riguardo il suo futuro. Un colpo di scena che sconvolgerebbe la Formula 1.

La Formula 1 sta vivendo una stagione particolarmente interessante, con una lotta più equilibrata al vertice, sebbene il primato di Verstappen non sia in dubbio. Dopo una partenza a razzo della Red Bull, la McLaren è riuscita a rosicchiare piano piano terreno, fino a scavalcare dal punto di vista delle prestazioni assolute la vettura campione del mondo. Verstappen ci sta mettendo del suo per rimanere a galla, facendo di tutto per essere come sempre il migliore in pista. Norris e Piastri si sono tolti dei punti a vicenda e questo, in ottica campionato, può essere un vantaggio per il campione in carica.

La Ferrari guarda in lontananza gli altri andarsene, sia sul piano dello sviluppo che della programmazione. La Mercedes ha trovato la sua strada per permettere alla W15 di essere finalmente competitiva, come mostrato dalle recenti vittorie di Hamilton e Russell. Sir Lewis vivrà l’epocale passaggio a Maranello l’anno prossimo ma, nel frattempo, cerca di mantenere la motivazione alta, forte di una monoposto di nuovo performante.

Un nuovo team per Verstappen, la clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Oltre ad Hamilton, però, anche Verstappen potrebbe fare il grande salto, considerando che i rapporti in casa Red Bull non sono più idilliaci. Per diversi mesi si è parlato dell’interessamento per lui della Mercedes, con Toto Wolff che si è affacciato in modo convinto dalle parti di papà Jos e di Helmut Marko. Dal canto suo, Christian Horner sta cercando di trattener Super Max a Milton Keynes, almeno per il 2025.

Come riportato da Don Balon, però, il vero colpo di scena potrebbe esserci la stagione successiva. Si perché, per il 2026, il colpaccio potrebbe farlo l’Aston Martin di Lawrence Stroll. Il magnate canadese vuole fare le cose in grande e, dopo essersi quasi assicurato i servigi di Adrian Newey, vorrebbe mettere sotto contratto anche il pilota più forte del paddock.

Tra l’altro, con il cambio dei regolamenti del 2026 che riguarderà le power unit, l’Aston Martin avrà al suo fianco la Honda come motorista. Visti i titoli vinti insieme a Verstappen in Red Bull durante la collaborazione con il team anglo-austriaco, non è da escludere un nuovo capitolo della saga.