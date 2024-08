Berrettini, svolta eccezionale tra pochi giorni: arriva prima del previsto

Protagonista dell’estate tennistica, Matteo Berrettini è molto vicino a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato

Forse ci credevano in pochi. Forse quelle poche speranze di rivederlo protagonista sui campi e autore di una scalata al ranking mondiale erano state stroncate dalle assenze consecutive patite ai tornei di Madrid, Roma e Parigi. Eventi in cui, potenzialmente, Matteo Berrettini avrebbe potuto far bene e che, invece, erano stati saltati vuoi per una tonsillite, vuoi per le condizioni fisiche che avrebbero sconsigliato faticosi match sulla terra battuta.

Ma Matteo Berrettini non è uno che molla tanto facilmente. Tornato sui campi nello scorso marzo dopo 194 giorni di assenza, con un ‘pesante’ numero 154 nella classifica mondiale, il finalista a Wimbledon 2021 non ha mai smesso di credere nella risalita.

I risultati sono cominciati inevitabilmente ad arrivare. Proprio quando, tutto sommato, l’attenzione mediatica nei suoi confronti era cominciata a scemare sia per via del relativo prestigio delle competizioni a cui ha preso parte (tornei ATP 250) sia per l’emozione suscitata dall’importanza del torneo olimpico alle porte. La doppietta Gstaad- Kitzbuhel non è però passata inosservata. Matteo ha letteralmente scalato il ranking mondiale, nel quale ora si è attestato in 41esima posizione. Ma il bello deve ancora venire.

Berrettini ‘on fire’: l’obiettivo è ad un passo, attenzione al ranking

Proprio in occasione del primo dei due tornei vinti consecutivamente dall’ex numero 6 del mondo, Berrettini aveva dichiarato di avere come obiettivo per la fine del 2024 il rientro nella Top 30 del ranking. Scorrendo ora la classifica live dal sito dell’ATP è evidente come Matteo sia già vicino all’obiettivo con ottime possibilità di raggiungerlo nelle prossime settimane.

Assente all’Open del Canada in corso di svolgimento a Montreal, Matteo ha ottenuto una wild card in vista dell’ATP 1000 di Cincinnati che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Nel 2023, l’azzurro venne sconfitto al primo turno da Auger-Aliassime, quindi le possibilità di guadagnare punti preziosi ci sono eccome.

Qualora il tennista centrasse i quarti o la semifinale a Cincinnati, o addirittura la finale, potrebbe fare il proprio ritorno in Top 30 molto prima del previsto. In caso di titolo potrebbe addirittura quasi centrare la Top 20, una zona ampiamente battuta per anni, prima del buio della stagione scorsa.

Matteo Berrettini 🇮🇹 torna a Cincinnati! Wild card per Matteo dopo le due settimane da urlo sulla terra europea 🔥 pic.twitter.com/QhuIEs3FAY — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 6, 2024

Nella settimana antecedente a Flushing Meadows poi, ecco un’altra ottima opportunità. C’è il torneo ATP 250 di Winston Salem – non disputato lo scorso anno – sempre sul cemento americano, in cui ‘The Hammer’ (già presente nell’entry list della competizione) potrebbe accumulare altri punti preziosi per la risalit-