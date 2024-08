Bologna, l’obiettivo è chiaro: confermarsi e stupire

Confermarsi e stupire: l’obiettivo è chiaro. Il Bologna arriva ai nastri di partenza della nuova Serie A con molte certezze e qualche novità. In panchina c’è Vincenzo Italiano che deve provare a continuare il ciclo partito l’anno scorso. Motta è ormai il passato, adesso bisogna guardare al futuro con l’ex tecnico della Fiorentina che ha il compito di mantenere alto il livello.

Bologna, obiettivo Logan Costa

La stagione scorsa è stata costellata da emozioni, con una qualificazione alla prossima edizione della Champions League difficilmente pronosticabile a inizio campionato. Obiettivo raggiunto giocando un grande calcio dall’inizio alla fine. Adesso bisogna pensare all’anno che verrà: la maggior parte della squadra è la stessa che ha già stupito, ma i rossoblù possono ancora fare qualcosa sul mercato. In difesa si punta Logan Costa del Tolosa ma attenzione ad altri nomi. Sartori sta lavorando per far sì che Italiano abbia a disposizione il collettivo al completo prima della sfida d’esordio in campionato, contro l’Udinese. Poi toccherà al campo dare un giudizio obiettivo su quello che potrebbe essere il nuovo vestito dei rossoblù. Un Bologna che, tra conferme e nuovi innesti, vuole continuare a stupire.

Federico Calabrese