Esclusiva SI Juventus e Atalanta: incontro positivo per Koopmeiners

L’incontro annunciato in mattinata da Alfredo Pedullà, tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners, è andato in scena nelle scorse ore. Un incontro positivo tra le parti che hanno trovato un terreno fertile comune sul quale trattare la cessione dell’olandese. L’incontro ha segnato un passo avanti nei rapporti tra le due società tra cui era sceso il gelo dopo il comportamento di Koopmeiners.

L’incontro era stato anticipato da una serie di contatti che aveva già rasserenato la situazione, con la Juventus che è uscita allo scoperto come avrebbe voluto l’Atalanta. I bergamaschi, infatti, avrebbero voluto che la Juve si facesse viva ben prima di queste date per avere tempo per trovare un accordo e successivamente un sostituto.

L’esito dell’incontro

L’esito del meeting tra Atalanta e Juventus ha permesso di togliere quel gelo che era calato nei rapporti tra le due società. Un gelo provocato dall’assenza di una vera offerta della Juventus fin qui, a fronte di un accordo completo ormai datato con il giocatore. Un incontro che può essere definito una svolta nella vicenda perché ora si può correre dritti verso la chiusura dell’operazione.

Le potenziali cifre dell’accordo tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners

Di fronte alla valutazione da 60 milioni sempre fatta dall’Atalanta, la Juventus ha cominciato a parlare di cifre avvicinandosi molto a quanto richiesto. Per Koopmeiners la Vecchia Signora si spingerà oltre i 55 milioni. Forse 57, bonus compresi. Cifre che accontentano la Dea, che ora ha bisogno di monetizzare la cessione dello scontento centrocampista olandese. Teun vuole la Juventus, la avrà il più presto possibile perché l’Atalanta lo deve sostituire con quel O’Riley individuato da tempo come naturale sostituto.