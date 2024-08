Nadal, altra botta tremenda: questa è davvero sconvolgente, fa malissimo

Una stagione davvero difficile per Rafa Nadal. L’annuncio del ritiro allo Us Open coincide con un’altra certezza per il campione iberico

Ci ha provato a rivincere una medaglia alle Olimpiadi ma il grande sogno è svanito per Rafa Nadal. Prima il ko con il futuro vincitore Novak Djokovic nel torneo di singolare poi un’altra sconfitta, in doppio con Alcaraz, contro gli americani Ram e Krajicek hanno sancito la conclusione dell’esperienza olimpica del fuoriclasse iberico che ha vinto due medaglie d’oro, in singolare a Pechino 2008 e in doppio a Rio 2016.

Poco dopo la conclusione delle Olimpiadi, Nadal ha comunicato il forfait della prossima edizione dello Us Open, ultimo Slam della stagione in programma a New York tra fine a agosto e inizio settembre. Un’assenza che non sorprende quella di Rafa che aveva già rinunciato, precedentemente, ai due Masters di Montreal e Cincinnati.

Con un post pubblicato sui social, Rafa ha comunicato che il suo prossimo impegno sarà la Laver Cup 2024, in programma a Berlino da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Nadal farà parte del team Europe con Alcaraz, Medvedev, Zverev e Tsitsipas, una super squadra con ben 4 top ten capitanata da Yannick Noah, quest’ultimo sostituto di Bjorn Borg.

Nadal, che brutto record: non succedeva dal 2002

L’ultima partecipazione di Nadal alla Laver Cup risale all’edizione 2022, quella in cui Roger Federer ha disputato il suo ultimo match in carriera, proprio insieme a lui in doppio. Inevitabile un possibile crossover tra i due eventi, quello di due anni e il prossimo in arrivo, con un inversione dei ruoli dei due protagonisti. Presto, comunque, per dirlo visto che Nadal, dopo il recente ko a Parigi con Djokovic, si è detto stufo di annunci e previsioni sul suo possibile ritiro.

Quello che è certo, invece, è che con la mancata partecipazione allo Us Open 2024, Nadal chiuderà la stagione con nessuna vittoria nei tornei Slam. Nei quattro Major stagionali, l’iberico ha partecipato solo al Roland Garros dove è stato sconfitto da Zverev all’esordio. Assente per infortunio all’Australian Open, Rafa ha saltato Wimbledon per prepararsi al meglio per le Olimpiadi e ora mancherà a New York.

Era il 2002, anno del suo esordio nel circuito Atp, che Nadal non vinceva una partita in uno Slam. Nel 2003 e nel 2004 i primi successi a Wimbledon e Us Open, due stagioni in cui Rafa ha saltato il Roland Garros per infortunio. Nel 2005, all’esordio assoluto a Parigi, Nadal vinse il primo di 14 Roland Garros, un primato che, verosimilmente, resterà imbattuto.