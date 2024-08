Sergio Perez, scorciatoia in Formula 1: batosta per McLaren e Ferrari

Brutto colpo per McLaren e Ferrari, arrivano novità importanti su Sergio Perez. Stavolta la Red Bull fa sul serio

Ferrari, McLaren e anche Mercedes non possono dormire sonni tranquilli in questa pausa estiva della Formula 1. Al rientro potrebbero ritrovarsi con una brutta sorpresa ovvero il ritorno di Sergio Perez a livelli di competitività che ormai mancano da inizio stagione.

In Red Bull, a quanto sembra, stanno infatti approfittando di questo periodo di pausa per cercare di risolvere la grana Perez e, per farlo, potrebbero essere disposti addirittura a prendere una decisione importante, una scorciatoia inaspettata ma in grado di fornire le giuste garanzie per la seconda metà di stagione.

Incappato negli ultimi Gran Premi in una spirale negativa che ha, almeno parzialmente, rimesso in discussione il titolo costruttori della Formula 1 con McLaren e Ferrari non più così distanti, Perez è chiamato nei prossimi mesi a invertire la rotta e a fornire il proprio contributo per la conquista di un successo che in Red Bull non vogliono in alcun modo lasciarsi scappare.

E per farlo dovrà tornare ai risultati di inizio stagione. Anche se non tutti lo ricordano, il messicano nelle prime tre gare dell’anno si era piazzato per tre volte al secondo posto alle spalle del solo Verstappen, garantendo alla Red Bull quelle doppiette necessarie per fare il vuoto alle proprie spalle. Risultati importanti che non ha più ripetuto ma che sono diventati nuovamente una priorità all’interno della scuderia anglo-austriaca, pronta a tutto pur di riportare Checo a determinati livelli.

Svolta Perez e dietrofront Red Bull: novità in arrivo, tremano Ferrari e McLaren

Dopo un tira e molla durato diverse settimane, Perez ha ottenuto dalla Red Bull la conferma che tanto aspettava. Almeno fino a fine anno, sarà lui ad affiancare Verstappen all’interno del team. Se vuole restare anche il prossimo anno, nella seconda parte di questa stagione dovrà dimostrare di meritare un ruolo così importante, peraltro certificato dal recente rinnovo di contratto che prevede, tuttavia, alcune clausole di uscita.

Che Checo sia infatti l’unico pilota di un top team a non aver vinto ancora un Gran Premio in questa stagione è un’onta che va in ogni modo cancellata. Proprio per questo motivo, la Red Bull è pronta a un’azione incisiva.

Secondo quanto riferito dalla testata ESPN, in casa Red Bull si starebbe considerando un’ipotesi incredibile ovvero ridare al pilota messicano la RB20 utilizzata nelle prime gare della stagione, priva di quegli aggiornamenti che, a quanto pare, hanno minato il feeling tra lui e la vettura.

Una notizia che ha dell’incredibile ma che potrebbe rivelarsi una vera svolta per Perez, visto e considerato che dopo gli aggiornamenti alla monoposto anche un fenomeno come Verstappen aveva riscontrato qualche difficoltà in più in pista, pur non crollando in maniera perentoria come accaduto al compagno di squadra. Basterà per riportarlo ai fasti di inizio stagione? Solo la pista saprà darci una risposta definitiva.