Sinner ora sbotta: la risposta accende la polemica

Jannik Sinner risponde alle polemiche a muso duro. Il tennista azzurro ha rilasciato dichiarazioni al veleno

E’ arrivato il momento del ritorno in campo per Jannik Sinner. L’azzurro torna a giocare dopo un mese dall’eliminazione patita a Wimbledon e adesso deve dare tutto quello che ha, in una fase caldissima della stagione, determinante per il prossimo futuro. Le prossime settimane saranno cruciali.

In calendario, il fondamentale trittico sul cemento americano. Prima Montreal, poi Cincinnati, quindi gli Us Open. Appuntamenti importanti e prestigiosi dai quali provare a ricavare il massimo. Si torna sulla sua superficie preferita e Jannik può dare un grande segnale ai suoi avversari, provando a conservare il primato nel ranking ATP e magari anche ad allungare.

Non c’è Djokovic a sbarrargli la strada in Canada e nel successivo Masters 1000. Con il serbo l’appuntamento è rinviato direttamente a New York. A Cincinnati, invece, Alcaraz sarà la testa di serie numero due ma deve difendere molti più punti dell’azzurro. Discorso che vale sia per lo spagnolo che per il serbo anche in vista di Flushing Meadows. Ecco perché tra qualche settimana la situazione in classifica potrebbe anche essere più rosea.

Jannik Sinner non ci sta: la replica sull’assenza alle Olimpiadi

Dal Canada, Sinner prova a ripartire, un anno dopo aver dato di fatto l’inizio alla sua scalata ai vertici del tennis mondiale con il trionfo a Toronto. Il ritorno in campo con il serbo Coric è stato buono e i tifosi si aspettano grandi cose da Jannik che però, per una volta, ha risposto in maniera piccata alle domande dei giornalisti.

Sullo sfondo, rimane la delusione di non aver potuto partecipare alle Olimpiadi a causa di una tonsillite. Un tema che ha suscitato non poche polemiche, ma sul quale Jannik ci ha tenuto ancora una volta a dire la sua.

A chi gli chiedeva cosa ne pensasse delle accuse di scarso attaccamento alla maglia dell’Italia, Sinner ha replicato in questo modo: “E’ un tema al quale non vorrei neanche rispondere. Solo io e il mio team sappiamo come mi sono sentito per davvero. Avevo detto fin dall’inizio che le Olimpiadi erano un traguardo a cui puntavo, ma purtroppo non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. E’ andata così purtroppo. Capisco la reazione della gente, ma ormai ciò che è stato è stato“.

Vicenda chiusa, dunque. Ora c’è da continuare sulla strada per confermarsi numero uno al mondo. Si inizia da Montreal e Sinner ha tutte le possibilità per riuscirci.