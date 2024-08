Atalanta, Zaniolo ancora differenziato: a rischio per la Supercoppa

Anche oggi, a quarantotto ore dalla Supercoppa Europea che l’Atalanta giocherà mercoledì sera a Varsavia contro il Real Madrid, Nicolò Zaniolo ha svolto un allenamento differenziato.

Il trequartista ex Aston Villa è ancora vittima della tendinite al piede sinistro che lo ha colpito alla fine della scorsa settimana. Dopo l’infortunio che lo aveva fermato prima di Euro2024, Nicolò era tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni della sua presentazione ufficiale in nerazzurro salvo poi doversi fermare nuovamente.

Questo lungo protrarsi del programma personalizzato di allenamento in vista della Supercoppa, ne mette seriamente a dubbio la presenza anche nei convocati.