Clausola a sorpresa: Sainz si libera dalla Williams

Carlos Sainz, dopo il recente annuncio, può già dire addio alla scuderia inglese con cui ha firmato un contratto pluriennale

Uno dei tormentoni che ha coinvolto il mondo della Formula 1 negli ultimi mesi ha finalmente avuto la sua soluzione definitiva. Dopo l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari per la stagione 2025, Carlos Sainz ha preso la decisione che cambierà il suo futuro firmando un contratto pluriennale con la Williams.

Dopo la cocente delusione per l’addio forzato alla Ferrari, Sainz è stato accostato a diversi team, più o meno pronti ad accontentare le sue richieste anche economiche pur di averlo nella prossima stagione. Tra questi, la Sauber-Audi e più recentemente l’Alpine con l’approdo nella scuderia francese di Flavio Briatore, grande estimatore di Sainz.

Una decisione, quella di Sainz di accettare la corte della Williams che non ha convinto tutti. Le prime critiche nei confronti di Carlos Sainz sono arrivate nel famoso podcast ‘Formula For Success’ per bocca di Eddie Jordan. L’ex fondatore dell’omonima scuderia che ha gareggiato in F1 è il manager di Adrian Newey e rappresenta una voce sicuramente importante riguardo le vicende interne al paddock.

Sainz, ribaltone improvviso: “Può lasciare Williams”

Jordan ha ribadito come, secondo lui, nel contratto di Sainz con la Scuderia di Grove vi siano delle clausole che permetterebbero al pilota spagnolo di liberarsi dal vincolo siglato. Per Jordan, l’attuale pilota della Ferrari ha dovuto ‘accontentarsi’ della Williams, pur avendo puntato a lungo a team decisamente più pronti per competere ai vertici della Formula 1.

Questa la rivelazione di Jordan sul futuro del ferrarista: “Sono davvero sicuro, conoscendo suo padre che nel contratto di Carlos vi sarà una clausola rescissoria che permetta allo spagnolo di lasciare la Williams semmai dovesse accadere qualcosa di grosso. Ottenere i suoi servizi è stato sicuramente un grande colpo ma sono sicuro che durante il percorso vi saranno stati certamente degli intoppi”.

Alpine e Audi sono state le altre due scuderie che hanno fatto maggiormente la corte a Sainz senza successo. Ci hanno provato anche Red Bull e Mercedes ma senza grande convinzione. “Sono convinto – prosegue Jordan – che Carlos avrebbe preferito essere in altri team come McLaren, Red Bull o sicuramente Mercedes”. L’attuale pilota della Ferrari, intanto, punterà a chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Cavallino Rampante prima di provare a dare il meglio di sé anche in Williams in coppia con Albon, fresco di rinnovo con il team britannico.