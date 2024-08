ESCLUSIVA SI Bologna, si scalda la pista Alexsandro del Lille: il punto

Dopo il mancato approdo della suggestione chiamata Mats Hummels, il direttore sportivo del Bologna è ancora alla ricerca del profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato di Vincenzo Italiano.

Come già anticipato la scorsa settimana, Gianluigi Longari riporta dell’interesse dei felinei per Alexsandro Ribeiro del Lille: una pista che in queste ore si sta scaldando, essendo quello del brasiliano un profilo gradito al dirigente. Classe ’99, nel club transalpino è una colonna della squadra: nella passata stagione ha collezionato 43 presenze ed una rete agli ordini di Paulo Fonseca, fra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia.