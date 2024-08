Esclusiva SI Pedullà: “Rugani aspetta l’Ajax, ma gli Emirati Arabi…”

Daniele Rugani resta in procinto di lasciare la Juventus. A prescindere da quello che è stato l’esito della trattativa con Todibo, il difensore ex Cagliari ed Empoli è destinato all’addio. Su di lui, come noto, c’è l’Ajax del neo tecnico italiano Francesco Farioli. Il mister, ex collaboratore di De Zerbi, vorrebbe Daniele con sé nella sua avventura ad Amsterdam.

Juventus, Ajax, giocatore: tutto è definito. Rugani andrebbe all’Ajax in prestito secco in Eredivisie per un anno. L’accordo è definito nei dettagli. C’è un però: i Lancieri hanno necessità di vendere un difensore prima di fare entrare Rugani.

Motivo per cui, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la chiusura della trattativa è stata rimandata in questio giorni. Ed ecco che in questa impasse sarebbe possibile l’inserimento di un club dagli Emirati Arabi. Si tratta di un interesse allo stato embrionale, ma che potrebbe potenzialmente far saltare l’accordo con il club di Amsterdam.