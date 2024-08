Fiorentina, ecco De Gea: “Voglio fare la storia. Conference? La terza volta magari è quella buona”

E’ il giorno di David De Gea in casa della Fiorentina: dopo più di un anno di inattività, l’estremo difensore spagnolo ha scelto Firenze per rilanciarsi: “Sono molto contento di essere qui” – le sue prime parole nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione – “è un orgoglio vestire la maglia viola e rappresentare Firenze. Darò tutto per la Fiorentina e per i suoi tifosi”.

Non si nasconde De Gea, parlando dell’anno particolare che ha vissuto: “Lo scorso anno è stato diverso, ho preso la decisione di non giocare ma avevo chiaro di non volermi ritirare. Mi sono allenato da solo ed è difficile, ma dovevo dare il 100%. Quando è arrivata la Fiorentina ho avuto le idee chiare, è un’ottima squadra con una storia meravigliosa e dei grandi tifosi. Una decisione veramente facile”.



L’ex United arriva in una squadra dove la tradizione dei grandi portieri non manca: “Qui ci sono stati grandi portieri, ma in generale giocatori importantissimi. Quindi spero di poter fare la storia di questo club, dando tutto e cercando di aiutare i più giovani con la mia esperienza, portando la mentalità vincente e aiutando la squadra ad andare più in alto, lasciando un’orma”.

A livello di obiettivi, De Gea non ha dubbi, quindi pensa già a vincere, magari la Conference League: “In Spagna c’è il detto che al terzo tentativo ci riesci e speriamo che per la Conference valga così. Non dobbiamo pensare troppo a lungo termine: ora ci sarà il Parma e dobbiamo vincere, poi valutiamo partita su partita. E poi magari puoi sognare qualche trofeo… Sapendo che sarà molto difficile”.