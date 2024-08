I numeri di Lautaro Martinez all’Inter: tradizione argentina senza fine, sulle orme di Zanetti

La stagione 2022/23 alza altri due trofei inoltre arriva fino alla finale di Champions League a Istanbul: segna nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, segna nell’euroderby sempre contro i rossoneri (1 a 0 nel match di ritorno) e realizza una doppietta nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina che gli permette di raggiungere e superare il traguardo delle 100 reti in nerazzurro. Termina la stagione con 28 gol in 57 gare, stabilendo il suo primato personale di gol in una singola annata.

Lo scorso anno ecco la seconda Stella: Lautaro entra nella top 10 dei cannonieri all-time dell’Inter, attualmente è ottavo. Stavolta Lautaro è l’autentico trascinatore del Tricolore e vince la classifica cannonieri con 24 centri. In totale, il Toro in maglia nerazzurra ha conquistato 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. 282 le presenze totali in maglia nerazzurra: le 858 di Javier Zanetti sono ancora lontane, ma la strada per seguire il percorso del Pupi a Milano è quella giusta. E questi sono solo i numeri di Lautaro all’Inter, senza dimenticare che nel frattempo, nel mezzo, ha alzato anche 2 Copa America (da protagonista) e un Mondiale con l’Argentina…