Como, apprensione per Varane: le condizioni del francese dopo il ko in Coppa Italia

Ha giocato poco più di 20 minuti Raphael Varane con il Como in Coppa Italia: il Como ha perso il francese nella prima frazione di gioco e ora c’è tanta apprensione sull’esito degli esami anche dopo le dichiarazioni del tecnico spagnolo Cesc Fabregas che ha fatto il punto sulle sue condizioni e non solo. “Lui doveva giocare per iniziare a prendere minutaggio. Si è fatto male mi dispiace per lui, sembra il ginocchio ma non posso dirti nulla. Mi spiace per lui, ha sofferto tanti infortuni nella sua carriera. Sembra sia il ginocchio ma non posso dire altro di specifico, dobbiamo prima ricontrollare con il dottore”.

SQUADRA – “Nel secondo tempo siamo stati superiori, Belotti è stato un cambio doveroso. Occasione come quella di Strefezza deve essere gol. Analizzeremo bene la partita e si crescerà di qua. Siamo all’inizio ed è un livello nuovo per noi, devono sentire qual’ è la sensazioni di andare a giocare con la Juve e sentire pressione. Il calcio è così e dobbiamo alzare il livello. Reina sta dando tantissimo anche con i piedi. Audero non ha giocato con la Samp, deve giocare quando sento che è pronto