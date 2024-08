Juventus, Kalulu è la nuova soluzione per la difesa

Koopmeiners, Nico Gonzalez, un altro esterno, ma anche il difensore centrale. Le priorità della Juventus sono molteplici in questi ultimi giorni di calciomercato. La squadra bianconera è la più attiva per rinforzare la squadra di Thiago Motta. La Vecchia Signora ha necessità di ampliare le soluzioni a disposizione del tecnico italo brasiliano. Motivo per cui la Juventus, dopo il fallimento della trattativa per Jean-Clair Todibo, sta cercando un difensore per completare la sua retroguardia.

L’ultimo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello del milanista Pierre Kalulu. Il difensore francese è reduce da una stagione difficile dal punto di vista fisico. Tuttavia, i suoi guai vanno inseriti in un contesto di squadra molto problematico. I rossoneri sono aperti alla cessione e allo stesso tempo, la Juve spera che la società milanese accetti condizioni low cost per il suo trasferimento a Torino.

Perché la Juventus vuole Kalulu?

Nonostante una cartella clinica piena di guai nel periodo recente, ora Pierre Kalulu sembra essere completamente a posto. La Juventus vede nel difensore transalpino del Milan la soluzione low cost su cui scommettere. La ancora giovane età del calciatore, oltre l’aspetto tecnico-tattico, ha probabilmente convinto la Juve a investire eventualmente 20/21 milioni per lui. La società torinese vorrebbe prendere Kalulu in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Presumibilmente la Juventus vorrà condizioni di riscatto legate alle presenze del difensore. Il Milan cercherà di rendere queste condizioni facili per avere un incasso certo e sicuro.

Dal punto di vista tecnico, invece, Thiago Motta avrà il difensore centrale duttile che può giocare anche terzino destro con piedi educati e la Juventus così completerebbe anche numericamente il parco difensori.