La Ducati dice no a Bagnaia: tutto e subito per Marquez

Prosegue la lotta al vertice per portare a casa il Mondiale in MotoGP. Piccola battuta d’arresto per il campione del mondo Bagnaia

Dopo i risultati negli ultimi Gran Premi, la lotta al titolo in MotoGP sembra ormai una sfida a due tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. I due fenomeni della classe regina si stanno alternando in testa alla classifica e lo spagnolo – nonostante la moto ufficiale di Pecco – sta tenendo testa su tutti i fronti.

Finora sta andando peggio invece a Marc Marquez, apparso piuttosto in difficoltà negli ultimi Gran Premi, dietro non solo a Bagnaia e Martin ma anche a Bastianini. Marquez sta pagando le conseguenze di una differenza di Moto tra GP23 e GP24 abbastanza evidente con quest’ultima che ha un importante vantaggio. Anche per questo la Ducati sarebbe pronta ad un’importante decisione.

Secondo quanto riporta El Nacional la Ducati sarebbe pronta a fornire nuovi aggiornamenti all’otto volte campione iridato e ad aiutarlo da qui a fine stagione. Una mossa che testimonia quanto Dall’Igna e Tardozzi credano nelle qualità di Marc e vogliano metterlo il più possibile a proprio agio nella scuderia italiana. Una mossa che – allo stesso tempo – non sarebbe piaciuta al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

Ducati-Bagnaia, duro affronto all’azzurro: Dall’Igna punta su Marquez

Secondo quanto riporta sempre El Nacional, Bagnaia avrebbe chiesto alla Ducati di non aggiornare la moto di Marquez e di fare in modo che lo spagnolo passasse nei prossimi mesi direttamente dalla Moto del 2023 a quella del 2025, senza nuovi aiuti. Lo stesso Gigi Dall’Igna ha però sottolineato recentemente le difficoltà della moto dello spagnolo, difendendo cosi il futuro compagno di squadra di Bagnaia. Una decisione netta e piuttosto importante che mostra quanto la scuderia di Borgo Panicale creda nello spagnolo.

Dopo l’ultimo Gran Premio, Dall’Igna aveva sentenziato: “Abbiamo migliorato la moto del 2024 negli aspetti dove quella dell’anno precedente appariva molto più debole. Lo abbiamo visto nell’ultimo Gran Premio, ma in generale in tutti gli ultimi circuiti“, ha spiegato il direttore generale di Ducati corse.

Un rapporto quello tra Bagnaia e Marquez che non inizia benissimo e i due – secondo alcune indiscrezioni – sarebbero già ai ferri corti con l’azzurro che avrebbe mandato qualche frecciata, di tanto in tanto, al suo futuro compagno di squadra. Recentemente Bagnaia ha criticato i colleghi del paddock che cercano la scia nelle qualifiche e in molti l’hanno interpretata come una frecciata a Marquez, reo spesso di questo comportamento.