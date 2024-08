Pedullà: “Offerta della Juventus per Kalulu”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus ha presentato un’offerta al Milan per il difensore francese Pierre Kalulu. La proposta della Juve consta di un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, più 3 milioni di bonus. Un affare totale da 20 milioni, a cui il Milan non avrebbe detto no, ma avrebbe risposto con la richiesta dell’inserimento di un obbligo di riscatto.

Il difensore, invece, ha già detto sì al trasferimento in bianconero.

Sarebbe quindi Kalulu l’ultima idea della Juventus per l’ulteriore inserimento in difesa. Il calciatore francese è ancora piuttosto giovane e nonostante i problemi fisici della passata stagione gode di grande considerazione. Inoltre, aspetto da non sottovalutare per Thiago Motta, Kalulu può giocare sia da centrale che da terzino.