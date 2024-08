Red Bull derubata, ora è certo: furia Verstappen, è caos in Formula Uno

Scoppia il caos in Formula 1, Max Verstappen è a dir poco furioso. Ecco cosa potrebbe essere successo alla Red Bull

Non è un bel periodo per la Red Bull con la pausa estiva che è arrivata al momento propizio per la scuderia anglo-austriaca. Max Verstappen non riesce a vincere da cinque Gran Premi mentre Sergio Perez è ormai sparito dalle posizioni di vertice di ogni gara disputata, non andando oltre il settimo posto dallo scorso aprile. Nonostante questo ha però comunque ricevuto la conferma almeno fino a fine stagione.

Parallelamente alle difficoltà della Red Bull è iniziata l’ascesa della McLaren, con Norris e soprattutto Piastri in grande spolvero. Diminuite le distanze nelle classifiche, soprattutto in quella costruttori, adesso il rischio di sorpasso non è affatto da escludere. Non saranno più ammessi passi falsi nelle gare che restano da qui a fine anno, altrimenti potranno essere guai per la Red Bull in primis e per Verstappen poi. Ma cosa c’è dietro questo exploit da parte della scuderia britannica?

Red Bull-McLaren, spunta il retroscena: a Verstappen non piacerà

In molti hanno provato ad analizzare questo grande momento di forma della McLaren, dando i principali meriti ad una persona in particolare. Lo ha asserito anche lo stesso Helmut Marko, consapevole di come siano andate le cose. La Red Bull però si sente “derubata”, in quanto sta venendo battuta con le proprie stesse armi!

Da gennaio 2024, infatti, è approdato in McLaren il capo progettista Rob Marshall che, dal 2006 al 2023, era in Red Bull come responsabile del reparto ingegneria. Una figura non nota in pubblico ma, a quanto pare, i benefici del suo lavoro dietro le quinte si stanno vedendo tutti. Anche perché, come asserito da Marko, è probabile che abbia portato la stessa strategia che usava in Red Bull alla McLaren. E questo sta mandando su tutte le furie Verstappen e soci.

Anche secondo Otmar Szafnauer, ex team principal Force India, Racing Point e Alpine, il recupero recente del team inglese è gran parte merito di Marshall. Queste le sue parole rilasciate al canale YouTube di James Allen: “Secondo me è molto probabile che un dirigente che è stato per tanti anni in una realtà vincente come la Red Bull possa arrivare e svelare qual è la ricetta che ha portato a vincere la Red Bull, in quale direzione bisogna andare”.

L’ex team principal sembra molto sicuro di questa ipotesi: “Una singola persona può sicuramente fare la differenza, soprattutto se cambia regole in maniera così evidente, prendendo spunto dalle esperienze vincenti che ha avuto e condotto in prima persona. I meriti non saranno tutti suoi, ma di sicuro il tocco c’è stato”.