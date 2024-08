Sinner, verdetto straordinario poco fa: l’ha annunciato l’ATP, è un trionfo

Deludente eliminazione per Jannik Sinner a Montreal. L’azzurro può tuttavia consolarsi con una bella notizia. E’ già ufficiale

Non certo l’estate che si aspettava Jannik Sinner. Prima l’eliminazione, con tanto di malore in campo, contro Medvedev ai quarti di finale di Wimbledon poi la dolorosissima rinuncia alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite che gli ha impedito di partecipare proprio a pochi giorni dall’inizio del torneo.

Smaltito il malanno e le solite critiche, Sinner è tornato in campo all’Open del Canada da campione in carica. Prima testa di serie del tabellone di Montreal, Jannik è stato sconfitto ai quarti da Rublev in tre set, palesando qualche difficoltà fisica che ha fatto preoccupare e non poco sulle sue condizioni.

Dubbi che lo stesso Sinner ha fugato con un post sui social successivo alla sconfitta, con il quale ha confermato la sua presenza al Masters di Cincinnati in cui ritroverà, dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz, al rientro dopo la cocente delusione della sconfitta nella finale delle Olimpiadi contro Djokovic, quest’ultimo assente in Ohio.

Sinner, annuncio ufficiale: è già qualificato

Sinner può consolarsi della sconfitta subita da Rublev in Canada con l’ufficialità di un importante traguardo, raggiunto con ben quattro mesi di anticipo. A Montreal, infatti, l’azzurro ha ottenuto i punti necessari per qualificarsi matematicamente all’edizione 2024 delle Atp Finals che si disputeranno a Torino il prossimo novembre.

A certificare la qualificazione di Sinner è stata la stessa ATP con un post sui social con il quale ha celebrato il grandissimo risultato ottenuto dall’azzurro, tuttora primo nella ATP Race con 6410 punti, quelli necessari per ottenere il pass per Torino già ad agosto.

Un’ufficialità aritmetica quella scaturita grazie alle vittorie su Coric e Tabilo ottenute a Montreal. Sinner, di fatto, si era già qualificato alle Finals a inizio anno con il trionfo all’Australian Open. Da regolamento, infatti, chi vince un torneo Slam ha diritto a partecipare al torneo dei Maestri anche senza una posizione tra i primi 8 classificati della Race. A Sinner, sarebbe bastato arrivare tra i primi venti, un traguardo raggiungibile anche senza gli straordinari risultati fin qui ottenuti nel 2024.

FORZA JANNIK 👏 Sinner is the first to qualify for this year’s Nitto ATP Finals, and is ready to battle it out on home soil 💪🇮🇹@nittoatpfinals | #NittoATPFinals | @janniksin pic.twitter.com/0ANj8hI3aS — ATP Tour (@atptour) August 10, 2024

Per Sinner, quella di novembre, sarà la terza partecipazione alle Finals di fine stagione. Nella prima, nel 2021, è subentrato da riserva all’infortunato Berrettini con eliminazione nella fase a gironi. Lo scorso anno, invece, spettacolare il suo cammino fino alla finale persa con Djokovic, avversario che aveva precedentemente sconfitto, in tre set, nella fase a gironi.