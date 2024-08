Ultim’ora Valentino Rossi, annuncio improvviso: ha sorpreso tutti

Queste parole che riguardano Valentino Rossi hanno sorpreso tutti. I fan sono rimasti senza parole, non potevano credere a ciò che stavano leggendo.

Quando parliamo di Valentino Rossi trattiamo di una leggenda del mondo dei motori, un pilota che ha emozionato tifosi in Italia e in tutto il mondo. Ha salutato da qualche anno ma Valentino è rimasto in questo sport. Il suo passaggio negli anni in Yamaha e in Ducati ha destato molto scalpore e grandi polemiche, ma Valentino – in un modo o nell’altro – fa sempre parlare di sè.

Nelle ultime ore, hanno fatto discutere le parole di Carlos Checa, ex pilota di MotoGP, nel 2004 compagno di squadra di Valentino Rossi al suo arrivo in Yamaha. Il pilota spagnolo ha ricordato con grande affetto quel periodo ed ha parlato molto bene del pilota di Tavullia.

I due non hanno mai duellato davvero in pista anche perché Rossi dominava all’epoca, quindi non c’è stato mai nessuno scontro. Le parole di Checa – nonostante siano passati vent’anni dall’approdo di Rossi in Yamaha – hanno sorpreso in maniera positiva tutti gli appassionati del campione italiano.

Valentino Rossi, le parole dell’ex compagno fanno scalpore

Carlos Checa è stato il primo compagno di squadra di Valentino Rossi quando il campione di Tavullia è stato ingaggiato dalla Yamaha. Negli anni successivi è stato sostituito da Colin Edwards, ma il benvenuto nel team giapponese è stato proprio il suo. Checa ha ricordato con grande piacere quel periodo, nonostante siano passati ormai vent’anni. Rossi, infatti, ha debuttato con la Yamaha nel 2004 ed è stato immediatamente competitivo, vincendo il titolo mondiale al primo tentativo, con grande stupore degli appassionati di motori.

Ecco un breve estratto delle parole di Checa, rilasciate alcuni giorni fa ai microfoni di DAZN: “Non pensavamo che Rossi fosse capace di vincere subito, in Yamaha eravamo un po’ addormentati e lui portò energia dal primo momento. Voleva dimostrare di poter vincere anche senza la Honda e lo fece al primo anno. Fu un cambiamento radicale per tutti noi, Rossi è un tipo trasparente, ha grandi doti mentali e all’epoca aveva molta voglia di imparare. Siamo sempre andati d’accordo, mi è piaciuto condividere il box con lui”.

Quando Valentino Rossi firmò per la Yamaha, veniva da tre titoli mondiali consecutivi vinti con la Honda, all’epoca la moto migliore. Rossi voleva dimostrare di poter vincere anche senza il supporto del motore Honda e ci riuscì subito, portando a casa il titolo iridato al primo tentativo. La Yamaha lavorò molto per mettergli a disposizione una moto competitiva, ma Rossi era nel suo periodo migliore e molti meriti di quella vittoria furono i suoi.