Clamoroso alle Olimpiadi, ricorso accolto: medaglia da restituire

Notizia incredibile che giunge direttamente da Parigi dopo la conclusione dei Giochi Olimpici: un ricorso ha stravolto tutto

Si sono concluse da pochi giorni le Olimpiadi di Parigi 2024 con gli appassionati di sport di tutto il mondo che adesso hanno perso ore e ore quotidiane di incredibile intrattenimento. Per noi tifosi italiani sono stati dei Giochi positivi perché nonostante degli infortuni che hanno portato alle assenze (o ai ritiri) di alcuni grandi campioni nostrani come Jannik Sinner e Gianmarco Tamberi siamo riusciti ad ottenere più medaglie di quanto fatto nell’ultima edizione delle Olimpiadi a Tokyo nel 2021.

Questa edizione dei Giochi non sarà però ricordata con la stessa gioia da un’atleta in particolare che, in queste ore, ha visto capitarle una delle peggiori cose che possano succedere a uno sportivo professionista che vede andare in fumo anni ed anni di grandi allenamenti e sacrifici nel giro di pochi istanti. La notizia che giunge da Parigi è infatti clamorosa e c’entrano un ricorso e una riassegnazione delle medaglie che stravolgono l’esito della gara.

Parigi 2024, medaglia riassegnata: che beffa per l’atleta

La gara in questione è quella della Ginnastica Corpo Libero vinta dalla brasiliana Rebeca Andrade, davanti alla leggendaria Simone Biles e a un’altra americana Jordan Chiles, finita al terzo posto. Nelle scorse ore un ricorso presentato dalla Federazione rumena è stato accolto sia dalla Federazione Internazionale della Ginnastica che dal CIO. Tutto questo ha portato all’assegnazione della medaglia di bronzo alla rumena Ana Barbosu.

La Chiles si era piazzata sul gradino più basso del podio dopo un reclamo della sua allenatrice Cecile Landi che aveva fatto notare ai giudici come alla sua atleta fosse stato assegnato un grado di difficoltà inferiore rispetto all’esercizio svolto. Il reclamo degli Usa, inizialmente accolto, ha avuto come effetto l’aumento del punteggio di Chiles che da quinta con 13,666 punti è salita al terzo posto con 13,766 ovvero un decimo di punto in più.

Tuttavia, come confutato dalla Romania, la richiesta dell’allenatrice USA è arrivata oltre il minuto massimo consentito dal regolamento della disciplina, esattamente dopo un minuto e 4 secondi. E così Chiles per soli 4 secondi di ritardo torna quinta e dovrà restituire la medaglia di bronzo che andrà a Barbosu. Un epilogo beffardo che ci fa ricordare come il regolamento sia sovrano rispetto alle prestazioni degli atleti.