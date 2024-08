Dall’Inter alla Polonia, il 2005 Guercio si afferma nello Slask: è nella top 11 settimanale (FOTO)

Lo scorso inverno Tommaso Guercio ha lasciato la Primavera dell’Inter per trasferirsi in Polonia, dove lo Slask Wroclaw gli ha fatto capire di credere molto in lui.

Ed il classe 2005 si sta affermando in terra polacca: i media locali spiegano che sta facendo molto bene, tanto da essere presente nella top 11 settimanale stilata da Sport 3 di Canal +, programma sportivo locale. 15 presenze fino ad ora per lui fra campionato e coppe, condite da una rete segnata lo scorso mese nell’1 a 1 contro il Lechia Gdansk.