Oro alle Olimpiadi, la Federazione lo premia con… colonscopie gratis a vita

L’oro alle Olimpiadi vale al campione un premio davvero insolito da parte della Federazione, ovvero colonoscopie gratis a vita.

Due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024, un risultato che gli valgono il titolo di leggenda assoluta dello sport per il suo paese. Un’icona internazionale, che ha dimostrato una versatilità e un’applicazione che non sono così comuni. Ragion per cui la Federazione ha studiato il modo migliore per dimostrare la sua gratitudine a un atleta, il cui impegno potrà essere d’esempio per le future generazioni oltre che rappresentare un orgoglio da difendere.

D’altronde dopo Hidilyn Diaz, oro al sollevamento pesi a Tokyo 2021, ci si aspettava quantomeno di toccare un livello simile per mantenersi costanti nella profusione del talento. Le aspettative sono state superate, poiché due discipline non hanno avuto rivali per le Filippine. Per la precisione il volteggio e il corpo libero maschili.

L’atleta in questione è il 24enne Carlos Yulo, che in una settimana ha conquistato due medaglie d’oro generando un tormentone, la ‘Yulomania’, giacché in patria ormai è una ‘divinità’ dello sport. Il ginnasta filippino è divenuto in poco tempo l’uomo più famoso e impazza la festa dalle sue parti. Non soltanto visto che ciascuno voleva omaggiarlo e la Federazione locale l’ha fatto in un modo davvero insolito. D’altronde a Tokyo le Filippine avevano conquistato il primo oro di sempre, addirittura arrivare a uno stesso atleta con due al collo è un accadimento straordinario.

Parigi 2024, il due volte oro Carlos Yulo premiato dalle Filippine in modo bizzarro

Il governo filippino è stato il primo ad avanzare un riconoscimento per Carlos Yulo, ovvero 10 milioni di pesos filippini, vale a dire circa 160.000 euro. Un premio riconosciuto a tutti coloro che abbiano ottenuto una medaglia olimpica a Parigi. A ciò si aggiunge quanto propone la Camera dei Rappresentanti, ovvero 95.000 euro. Fin qui tutto regolare. Ciò che prosegue è a tratti surreale. Un’azienda, infatti, gli ha promesso una casa da tre stanze e oggi lusso a McKinley Hill nel complesso di condomini più grande di Manila. Il valore è di 370.000 euro.

Ma anche tutto ciò che riguarda la salute smetterà di essere una preoccupazione: un gastroenterologo gli propone visite e colonoscopie gratis a vita. Un regalo piuttosto insolito e che ha sorpreso i tifosi e gli sportivi del paese.

L’Università di Mindanao assicura crediti a Carlos Yulo mentre una catena di ristoranti propone al doppio oro olimpico maccheroni col formaggio, ramen o pollo alla piastra gratis a vita. Infine, un fotografo di cerimonie si è proposto per offrire i suoi servizi ogni qual volta sia necessario oppure un’altra azienda gli regalerà tutte le cover per cellulare che vorrà. Insomma – ovunque andrà Yulo – non avrà bisogno di preoccuparsi più di nulla e avrà grossi aiuti dal suo paese.