Tamberi, caos totale: l’accusa è gravissima

Gli ultimi giorni delle Olimpiadi Parigi sono state segnate dal calvario sofferto da Gimbo Tamberi, menomato da pesanti problemi di salute

Non ce l’ha fatta, anche se ci ha provato. Ha tentato in tutti i modi di compiere quello che lui stesso ha poi definito ‘un miracolo’, ma non ci è riuscito. I tifosi italiani contavano sulla classe e il talento di Gianmarco Tamberi, già campione olimpico a Tokyo 2021, per celebrare quella medaglia d’oro che l’amico Marcell Jacobs non aveva saputo confermare nella gara dei 100 metri enella staffetta 4×100, anch’essa foriera del primo posto ai Giochi Olimpici giapponesi di tre anni fa.

Il campione di Civitanova Marche, proprio pochi giorni prima delle batterie di qualificazione alla finale del salto in alto, è stato colpito da una violenta colica renale che gli ha comportato anche un ricovero all’ospedale con tanto di flebo per l’idratazione del corpo. Tutto documentato con dovizia di particolari dall’alteta sui suoi profili social.

Passata la prima crisi, pur in condizioni non ottimali, Tamberi si è qualificato alla fase finale della sua specialità, salvo poi ripiombare, proprio nel giorno dell’ultimo atto, in una nuova crisi. Ore frenetiche e dolorose, con continui aggiornamenti sulle condizioni di salute – a cui ha partecipato anche la moglie – sui suoi account personali.

Frecciatina a Tamberi? Il post social fa discutere

La diretta quasi minuto per minuto ha attirato a Gimbo non poche critiche per la presunta eccessiva spettacolarizzazione del tutto. Fermo restando l’unanime apprezzamento per il tentativo infruttuoso portato poi sulla pista – Tamberi ha fallito i tre salti a 2,27 – non è stata apprezzatala teatralità con la quale ha gestito il tutto. In questo contesto non poteva mancare la tagliente ironia di un noto comico milanese.

Dal suo profilo Instagam Andrea Pucci ha voluto esaltare i trionfi di Thomas Ceccon, il nuotatore azzurro capace di conquistare un argento e un oro a Parigi 2024. Personaggio schivo, comportamenti praticamente opposti a quelli di Tamberi, il nativo di Thiene è sempre stato apprezzato per la grande riservatezza che quasi sfocia nel mistero e in una tenebrosità che ben si sposa con la sua innegabile bellezza.

Forse in assoluta buona fede, il nuotatore ha ricondiviso sul suo profilo Instagram il post di Pucci contenente dei riferimenti che qualcuno ha letto come diretti a Tamberi e al suo modo di essere e vivere le gare.

“Questo è un campione”, ha scritto Pucci con tanto di immagine illustrativa di Ceccon medagliato. “Si fa i ca**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima, vince e se ne va. E poi non lo ca*a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore che non è capace. Grande Ceccon“, conclude il post. Che ci sia qualche riferimento ? A ognuno la sua interpretazione.