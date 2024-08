Terremoto Leclerc, tifosi sorpresi: arriva lo sfogo

Charles Leclerc si lascia andare a dichiarazioni assai discutibili: lo sfogo ha lasciato basiti i tifosi della ‘Rossa’

Non è facile portare avanti una stagione nella quale, nonostante sulla carta fosse uno dei favoriti, le delusioni sono state molteplici. La Ferrari e Charles Leclerc vivono un momento buio, figlio di scelte sbagliate nello sviluppo degli aggiornamenti della SF-24. Una stagione, sulla carta, già irrimediabilmente compromessa.

Lo sa bene il pilota monegasco che dopo essersi trovato molto vicino a Verstappen, ha finito per cedere il passo a colleghi le cui vetture hanno dimostrato di essere straordinariamente più prestanti della Ferrari. McLaren e Mercedes si stanno alternando al vertice, mettendo in grossa difficoltà Max Verstappen. E nonostante l’olandese sia comunque proiettato verso il suo quarto mondiale di fila, qualcosa di sorprendente potrebbe ancora accadere da qui a inizio dicembre.

Il GP di Monaco è stato un momento cruciale per la carriera di Leclerc che ha vissuto ore indimenticabili. Da quel momento in poi il declino più totale, a partire da Barcellona. Mesi caratterizzati da una frustrazione generale lancinante, che non ha fatto bene in primi alla serenità del #16 della Ferrari.

Il lungo digiuno a Maranello proseguirà almeno per qualche mese: l’approdo di Lewis Hamilton nel 2025, che affiancherà proprio il talento monegasco, potrebbe regalare nuovo entusiasmo e slancio al progetto disegnato da Frederic Vasseur. Ad ogni modo solo poche ore fa Charles Leclerc è stato protagonista di dichiarazioni che hanno spiazzato tifosi e addetti ai lavori: con la solita schiettezza, il pilota della Ferrari ha mostrato tutte le sue paure e perplessità.

Leclerc dice basta: sfogo inatteso

Cinque anni e mezzo senza lottare concretamente per il Mondiale, ad eccezione del 2022 quando la rimonta di Max Verstappen fece veramente male. Ed in quel caso il figlio d’arte fu capace di chiudere il discorso mondiale con addirittura quattro Gran Premi d’anticipo, portando a casa il suo secondo titolo personale.

Intervistato da ‘Gentleman’s Journal’ il pilota della Ferrari ha parlato degli ultimi mesi, di un trend che dovrà per forza cambiare nel prossimo futuro già dopo la pausa estiva. “In alcuni momento mi sento ancora in colpa, se in 2 o 3 gare di fila va male puoi cominciare a odiare davvero tutto. Ma poi ricordo la fortuna di fare questo lavoro e il mio obiettivo rimane sempre lo stesso. Quello di diventare campione del mondo. E voglio farlo soltanto con la Ferrari, sono concentrato solo su questo”.

L’analisi sul momento del Cavallino Rampante è sincera, seppur dolorosa: “Vorremmo essere in un’altra situazione dal punto di vista delle prestazioni ma stiamo lavorando duro e resto fiducioso, avremo un futuro roseo”. Il campione monegasco ha però ribadito un concetto fondamentale, che suona con note decisamente spazientite.

“Di certo vorrei che avessimo una vettura vincente”. Un messaggio, non proprio velato, a Vasseur e agli ingegneri: perché con l’attuale SF-24 sarà sempre più difficile fare strada e tornare a competere per la vittoria.