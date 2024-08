Assalto totale a Verstappen, summit decisivo: superato il grande ostacolo, Red Bull nei guai

Max Verstappen continua ad essere al centro del mercato. Il suo futuro in Red Bull è sempre più a rischio dopo l’ultima indiscrezione

Max Verstappen è ormai da tempo nel mirino della Mercedes e di Toto Wolff. Le ultime voci sembravano aver tranquillizzato i fan della Red Bull ma adesso tutto può cambiare da un momento all’altro.

Da quando è scoppiato l’Hornergate in casa Red Bull le voci su un possibile addio di Max Verstappen sono diventate sempre più insistenti. Il tre volte iridato ha ribadito in più occasioni che l’unica priorità per lui è quella di avere una monoposto competitiva e arrotondare i propri record. L’olandese non intende correre fino a 40 anni come suoi illustri colleghi e per questo vuole massimizzare il tempo a sua disposizione.

Sulle sue tracce, da sempre, c’è Toto Wolff, che ancora si rammarica per non aver puntato su di lui quando ancora era un giovanissimo esordiente nel motorsport. In quel momento, le Mercedes erano all’apice del loro successo nell’era ibrida e si preferì non alterare gli equilibri esistenti.

Mercedes su Verstappen, il retroscena di Eddie Jordan

Ora, invece, con il passaggio di Hamilton in Ferrari servirebbe davvero un altro grande colpo per provare a riaprire un ciclo vincente. Kimi Antonelli sarà con tutta probabilità il sostituto di Hamilton la prossima stagione ma la candidatura di Verstappen non è affatto svanita. Lo conferma il clamoroso retroscena svelato da Eddie Jordan.

L’ex proprietario dell’omonima scuderia di Formula 1, parlando al podcast Formula For Success, ha detto la sua sul possibile approdo di Max in Mercedes: “A Monaco c’è stato un incontro tra Toto, Jim Ratcliffe di INEOS e Ola Kallenius (amministratore delegato Mercedes, ndr)”. Eddie Jordan poi aggiunge un particolare interessante: “Insieme hanno messo insieme un fondo per coprire il possibile salario di Max”. Di tutto questo secondo il manager irlandese Max era a conoscenza ma non è chiaro se lui e il suo entourage abbiano partecipato alla riunione.

Jordan ha anche dato un consiglio a Wolff per la Mercedes: “Se fossi in Toto Wolff avrei scelto Oscar Piastri, perché ho sempre voluto i giovani piloti, sono più convenienti”. Alla fine, però, l’idea è che la scuderia di Brackley potrebbe davvero mettere a segno il colpaccio del secolo. Un nome super come Verstappen rilancerebbe immediatamente le ambizioni di successo per i prossimi anni.