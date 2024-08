Formula 1, caso razzismo e sfogo totale: scoppia la polemica con Bearman

Clamoroso retroscena svelato da uno dei protagonisti della Formula 1. Coinvolto nelle sue dichiarazioni anche Oliver Bearman

Manca poco al ritorno della Formula 1 con il GP di Olanda in programma nel weekend dal 23 al 25 di agosto. Nel corso di queste settimane di pausa, i piloti hanno potuto fare test e prove con i loro team per cercare di apportare i giusti correttivi in vista delle ultime dieci gare di questa stagione, quelle decisive per le rispettive classifiche.

In questo periodo di pausa il pilota cinese della Sauber, Guanyu Zhou, ha concesso un’intervista ai colleghi di The Race nella quale ha svelato un retroscena su quanto gli accaduto in passato, rivelando un episodio anche piuttosto grave. Nelle sue dichiarazioni, Zhou ha anche citato il futuro pilota della Haas, Oliver Bearman per un motivo ben preciso che ha a che fare con il suo futuro in Formula 1.

F1, il retroscena di Zhou e la critica alle abilità di Bearman

Queste le parole del pilota della Sauber: “Voglio restare in F1, ma non ho ancora pensato a un possibile ruolo da terzo pilota. La mia mentalità è quella di ottenere un volante da titolare, ho circa il 50% o più di possibilità di riuscire ad avere un posto secondo me. In molte occasioni sono stato anche più veloce di Bottas. Ho faticato un po’ all’inizio ma ora le cose miglioreranno”.

Non si è affatto nascosto Zhou, rivelando di aver ricevuto insulti razzisti in passato: “Nel 2021 quando firmai con l’Alfa Romeo, ricevetti tanti insulti razzisti da gente che non aveva seguito la mia carriera. Io ero arrivato terzo in F2 vincendo quattro gare, mentre ora un pilota fuori dalla top-10 in F2 avrà un posto in Formula 1, circondato da un grande supporto”.

Il riferimento, non troppo celato, di Zhou al pilota fuori dai primi 10 in F2 è chiaramente indirizzato ad Oliver Bearman, pronto al suo esordio in F1 l’anno prossimo con la Haas. E così il pilota cinese chiude: “Questo dimostra che i pregiudizi sulla nazionalità sono reali. Quando si è asiatici è difficile da cambiare questa mentalità, ma non mi preoccupo per questo. Credo che nessuno si attendesse un pilota cinese in F1 e non credo ce ne saranno altri per i prossimi cinque o dieci anni”.

Zhou ha il contratto in scadenza con la Sauber che ha già ingaggiato per il prossimo anno Nico Hulkenberg, in vista del passaggio in Audi nel 2026. Resta da decidere la seconda guida per il 2025. Lo stesso Zhou si contende il posto con l’attuale compagno di squadra Valtteri Bottas.