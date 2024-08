Infortunio terribile in Formula 1: tifosi spiazzati e Norris beffato

L’infortunio, il dolore, la grande prestazione: è vera impresa per il pilota di Formula 1, beffato Lando Norris. La vicenda

Ha del clamoroso un retroscena emerso in queste ore riguardante la Formula 1. L’episodio è da far venire la pelle d’oca e proietta il protagonista della vicenda nella categoria di piloti che hanno compiuto una vera e propria impresa. Di chi e di cosa stiamo parlando?

Cominciamo col dire che il protagonista in questione è Oscar Piastri, giovane pilota della McLaren che, alla seconda stagione in Formula 1, si sta rivelando uno dei migliori anche al cospetto di rivali ben più esperti di lui. Il classe 2001 di Melbourne (Australia) si trova al quarto posto della classifica iridata in virtù di un bottino di 167 punti e sta dando un contributo fondamentale alla squadra di Woking nella corsa al seconda piazza della graduatoria costruttori. Ma adesso veniamo al dunque, raccontandovi cosa è successo.

McLaren, è un Piastri senza limiti: battuto Norris da infortunato

È successo che nelle ultime ore Piastri ha pubblicato tramite il proprio account “X” la foto di una radiografia datata 8 luglio 2024, giorno successivo alla gara di Silverstone in cui l’australiano è rimasto vittima di un incidente. L’esame testimonia la rottura della sesta costola sinistra, ciò significa che Oscar, due settimane dopo lo schianto, ha disputato e vinto – prima vittoria in carriera – il Gran Premio di Ungheria da infortunato. Ma non è tutto…

Perché, da quanto raccolto dai colleghi di Formula Passion, la frattura di Piastri potrebbe risalire addirittura a prima del Gran Premio d’Austria. “Il #81, che ha il più possibile nascosto il suo problema, ha così corso quattro gran premi (Austria, Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps) e la Sprint austriaca da infortunato, ottenendo una vittoria, tre secondi e un quarto posto”, si legge sul noto portale.

Pur non specificando le sue attuali condizioni, si presume che Piastri sia oggi completamente guarito. Lo rivedremo in pista a Zandvoort, sede del GP di Olanda, nel weekend tra il 23 e il 25 agosto. “La costola si sta godendo il break“, ha scritto l’australiano sui social.

First part of the season done.

First GP victory.

First broken bone.

Rib’s enjoying the break 💪 pic.twitter.com/xee5myxNTP — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 11, 2024

Una grande soddisfazione per lui. Una vera beffa per il compagno di squadra Lando Norris, il quale, peraltro, prima di ottenere la sua prima vittoria in Formula 1 ha dovuto attendere ben 110 Gran Premi. In casa McLaren si prospetta un finale di stagione davvero promettente.