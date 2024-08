Sfogo durissimo di Sinner, parole al vetriolo di Jannik

Jannik Sinner, arriva lo sfogo durissimo da parte del campione azzurro: le sue parole sono davvero emblematiche

Un periodo sicuramente non facile, sia dal punto di vista emotivo che sportivo, quello che vede come protagonista Jannik Sinner. Il tennista azzurro, nelle scorse settimane, è stato al centro di numerose critiche per il ritiro anticipato dalle Olimpiadi di Parigi a causa di una tonsillite che lo ha messo ko.

Dopo essere guarito, Sinner ha partecipato al Masters di Montreal, in Canada. Il suo cammino, però, si è fermato ai quarti di finale dopo essere stato eliminato da Andrey Rublev. Per il classe 2001 anche qualche problemino fisico, fortunatamente non grave e tale da pregiudicare la partecipazione a Cincinnati.

A distanza di qualche settimana Sinner ha voluto rispondere alle numerose critiche che gli sono piovute addosso in quelli che sono stati per lui giorni davvero difficili. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa a Montreal in cui ha cercato di spiegare la situazione che sta vivendo.

Sinner, che risposta alle critiche

Sinner ha voluto rispondere apertamente a tutti coloro che gli hanno puntato il dito addosso per la sconfitta di Montreal, ribadendo quanto di buono fatto in una stagione che, comunque vada la seconda parte dell’annata, resterà memorabile.

“Probabilmente ci dimentichiamo della stagione che sto facendo. Ho disputato molte partite vincendole, ne ho perse solamente 5” ci tiene a precisare l’attuale numero uno al mondo. Guai, quindi, a soffermarsi sulle statistiche negative. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare duramente per farsi trovare pronto alle prossime sfide da affrontare.

Tutta la concentrazione del campione azzurro, in questo momento, è rivolta al prossimo torneo ovvero il Masters di Cincinnati, dove si presente nuovamente da numero uno del seeding, in quello che rappresenta l’ultimo evento prima della partecipazione allo Us Open. Sinner ci arriva con 6.410 punti nella classifica “Race”, quella che tiene conto solo dei risultati stagionali e nella quale è al comando alla stregua di quanto sta avvenendo nel ranking Atp, dove è sicuro di mantenere il primo posto almeno fino allo Us Open.

Il suo obiettivo, in conclusione, è quello di farsi trovare pronto in vista dell’importante appuntamento degli US Open. Ovviamente prima di dare il tutto per tutto sul finale di stagione sul cemento indoor, una condizione di gioco nella quale si trova davvero a suo agio.