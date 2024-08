Supercoppa Europea, Real Madrid-Atalanta: valanga di gol a Varsavia?

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Europea che vedrà impegnate Real Madrid e Atalanta. Lo stadio nazionale di Varsavia ospiterà il primo grande appuntamento stagionale: l’inizio delle ostilità è previsto per le ore 21 di stasera. Ricordiamo che a sfidarsi sono la vincente in carica della Champions League e dell’Europa League.

Dopo la 15esima Coppa dalle grandi orecchie messa in bacheca, le Merengues sono vicine ad un altro record storico: qualora dovessero portarsi a casa questo trofeo, infatti, diventerebbero l’unica squadra ad aver conquistato per sei volte la Supercoppa Europea. Per ora, il Real Madrid condivide il primato con Milan e Barcellona (tutte a quota cinque affermazioni). Sarebbe il coronamento perfetto dopo un anno caratterizzato da due trofei, ovvero Liga spagnola e Champions.

Anche la Dea ha raggiunto un traguardo storico, vincendo l’Europa League pochi mesi fa. L’Atalanta ha battuto in finale il Bayer Leverkusen, conquistando il primo trofeo internazionale della sua storia. Questa sera, però, dovrebbe compiere un’impresa non di poco conto: la rosa dei Blancos è davvero impressionante, ora impreziosita anche dalla presenza di Mbappé.

Partono favoriti gli spagnoli: la vittoria del Real Madrid pagherebbe 1,48 volte la posta su Planetwin365; e Betclic, mentre su Unibet 1,50. Non è detto, però, che la prima frazione di gioco non possa chiudersi in parità: segnaliamo la quota del segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,45; su WilliamHill 2,38 e su Betclic 2,33.

Quel che è certo è che ci si può aspettare una gara ricca di gol e per questo motivo vale la pena analizzare una serie di quote. In primis, valutiamo l’Over 2,5 finale: parliamo di 1,60 volte la posta su Planetwin365; con Betclic e WilliamHill che la propongono a 1,58. La possibilità che entrambe vadano a segno, contraddistinta dal “Goal”, è a 1,70 su Planetwin365 eWilliamHill, mentre su Betclic vale 1,72.

Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-2 per il Real Madrid: si parla di 23 volte la posta su Planetwin365; mentre su WilliamHill e Betclic 21.