Verstappen, il trono è minacciato: guanto di sfida dell’erede di Sergio Perez

Il dominio di Max Verstappen è in forte discussione e c’è già chi lo sfida apertamente. Nessun timore per il possibile erede

Si è parlato a lungo di una possibile sostituzione alla Red Bull per Sergio Perez che ha rischiato davvero grosso. Una serie di prestazioni scadenti, ben lontane da quelle di inizio stagione, stavano spingendo la Red Bull a valutare l’allontanamento immediato del messicano per dare spazio ad un altro pilota al fianco di Verstappen.

Un avvicendamento ‘impedito’ addirittura da Liberty Media ma che, al termine dell’attuale stagione, con ogni probabilità sarà effettivo. Perez ha firmato recentemente un rinnovo di 2 anni (1+1) ma la sostituzione sembrerebbe ormai essere stata decisa.

Dopo che per anni è stato la spalla perfetta di Max Verstappen, l’olandese adesso si ritroverà accanto un nuovo pilota. Uno dei maggiori candidati ad affiancarlo ha parlato nelle scorse ore e in maniera tutt’altro che velata ha lanciato il guanto di sfida al tre volte campione del mondo. Sono ormai tre anni che Yuki Tsunoda è in Formula 1 e in questo lasso di tempo il pilota giapponese ha mostrato una crescita netta in pista, una maturazione che lo ha portato a battere con costanza i suoi compagni di squadra sia De Vries che Daniel Ricciardo.

Red Bull, sfida lanciata a Verstappen

Con la questione Perez pronta a vivere uno scossone nei prossimi mesi, proprio Tsunoda sembra essere il grande favorito per il salto in Red Bull, pronto a sostituire il messicano nel 2025.

Qualcuno però ritiene che il giapponese sia ancora troppo emotivo ed immaturo per un incarico tanto pesante e importante. Ovviamente Tsunoda non condivide una simile impressione. Lo ha ribadito con queste dichiarazioni a ‘Racingnews365’: “Io penso di poter lottare duramente con Verstappen, di certo non gli renderei la vita facile. Lui è molto veloce e costante, nel Mondiale piloti non potrei dire di avere grande fiducia di poterlo battere già nel primo anno. Ma sono fiducioso sul lungo termine di poter lottare duramente con lui“.

Tsunoda, dunque, non si è affatto nascosto. Il sogno di guidare una Red Bull non è affatto svanito e lui si sente pronto già per la chiamata. Insomma la sfida a Verstappen è stata lanciata. Vedremo, a questo punto, quale sarà la scelta della Red Bull. Oltre a Tsunoda, non è affatto esclusa una promozione per Liam Lawson.