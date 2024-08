Federica Pellegrini da urlo: è accaduto 16 anni fa

Impossibile dimenticare le imprese della nostra Federica Pellegrini, la nuotatrice azzurra che ha lasciato il segno nella sua carriera.

Il nuoto è uno degli sport dove l’Italia generalmente eccelle in ambito internazionale. Lo si è visto anche durante gli ultimi giochi olimpici di Parigi 2024, dove gli atleti azzurri hanno portato via dalla vasca due ori (grazie agli exploit di Martinenghi e Ceccon), un argento e due bronzi.

Ma questa è stata la prima Olimpiade in cui l’Italia non ha visto tra i propri atleti assoluti la presenza di Federica Pellegrini. Ovvero la regina del nuoto azzurra, la Divina che ha lasciato senza fiato per tanti anni tutti i suoi supporter grazie alle prodezze in acqua, in particolare nello stile libero femminile.

In carriera la Pellegrini ha vinto davvero di tutto: titoli mondiali, europei, in vasca lunga e corta e sulle sue distanze preferite: i 200 metri ed i 400 metri stile libero, categorie in cui Federica eccelleva in maniera straordinaria. Oggi ha scelto di occuparsi di altro, lasciando già da qualche anno il mondo del nuoto sicuramente a testa alta e con un palmarès da far invidia a chiunque.

Pechino 2008, il ricordo per la vittoria della Pellegrini

Proprio in questi giorni il mondo dello sport italiano e del nuoto in particolare non può non ricordare una ricorrenza che riguarda la stessa Federica Pellegrini. Infatti il 13 agosto di sedici anni fa la campionessa veneta riusciva a conquistare la medaglia d’oro ai giochi olimpici di Pechino 2008, rassegna che verrà ricordata da tutti proprio per l’exploit straordinario di Fede.

La Pellegrini si presentò come favorita nella gara dei 400 metri stile libero femminili, ma dopo le prime batterie dominate non riuscì ad esprimersi al meglio in vasca, finendo soltanto al quinto posto nella finalissima. Ma la bella e brava atleta si rifece nei 200 metri: dopo essersi qualificata con merito, Federica polverizzò letteralmente ogni record nell’atto finale.

Una gara perfetta della Pellegrini, che riuscì a staccare l’insidiosa rivale Sara Isakovic e conquistare l’oro nei 200 mt, ottenendo anche un nuovo record mondiale per la distanza: 1’54″82, superando la misura che lei stessa aveva ottenuto nelle batterie e lasciandosi alle spalle il precedente record di Laure Manaudou.

Lo sprint di Federica Pellegrini nella vasca di Pechino è ancora negli occhi di tutti, visto che 16 anni fa dimostrò il suo strapotere assoluto in vasca, attestandosi come una delle nuotatrici più forti della storia italiana. Peccato solo che nelle successive Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 si fermò ad un deludente quarto posto.