Infortunio serissimo: UFFICIALE F1, cambia la storia del Mondiale

Un infortunio gravissimo che cambia le carte in tavola in Formula 1: è ufficiale, così viene stravolto proprio tutto

Una sosta estiva che ha lasciato milioni di appassionati col fiato sospeso. La Formula 1 negli ultimi tempi ha certamente regalato tante sorprese. La Red Bull ha mostrato grossi segnali di cedimento e le rivali, Mercedes e McLaren su tutti, sembrano pronte ad approfittarne.

In casa Ferrari, invece, la situazione è decisamente più complicata. Dopo un inizio di campionato decisamente promettente e a tratti vincente, il Cavallino Rampante ha registrato un calo causato da aggiornamenti poco prestanti che hanno segnato un gap corposo con la concorrenza.

Recentemente a Spa ha trionfato Lewis Hamilton, grazie alla squalifica del compagno di squadra George Russell. Prima ancora all’Hungaroring ad aver avuto la meglio su tutti è stato invece Oscar Piastri, al suo primissimo successo in carriera in Formula 1.

L’ultimo successo di Max Verstappen è stato il 23 giugno, in occasione del GP di Barcellona e sembra passata un’eternità. Ma intanto uno dei grandi protagonisti ha mostrato i segni di un gravissimo infortunio che ha ‘nascosto’ nonostante abbia sfoderato delle prestazioni da urlo nelle ultime uscite.

Infortunio choc in F1: spunta la radiografia

Negli ultimi mesi Oscar Piastri è stato tra i grandissimi protagonisti in Formula 1. Nelle ultime 4 uscite è salito tre volte sul podio, con Norris sempre alle spalle. E a Budapest la prima vittoria in carriera ha avuto decisamente un sapore speciale per il talento australiano che a 23 anni sta vivendo la sua seconda stagione in F1.

Recentemente però Piastri ha stupito milioni di tifosi, facendo curiosamente il punto della situazione con una serie di scatti che celebrano i buon momento. Ma non solo. In maniera abbastanza ironica l’australiano ha mostrato una radiografia nella quale viene evidenziata la frattura di una costola: dalla data, si evince come Piastri abbia corso gli ultimi 3 GP con un infortunio tutt’altro che trascurabile con cui fare i conti.

“Prima parte della stagione andata. Prima vittoria del GP. Primo osso rotto. La costola si sta godendo la pausa“, ha scritto in didascalia su ‘X’ come si può notare.

La frattura in questione è datata addirittura 8 luglio 2024, successiva dunque al GP di Silverstone vinto da Lewis Hamilton per la nona volta n carriera. Ecco quindi che il weekend in Ungheria dove ha trionfato per la prima volta in F1 l’ha visto fare i conti con un infortunio tutt’altro che trascurabile. Allo stesso modo in Belgio, prima della sosta estiva, dove ha chiuso secondo alle spalle di Hamilton grazie alla squalifica di Russell. Un’impresa degno di un grande pilota.

First part of the season done.

First GP victory.

First broken bone.

Rib’s enjoying the break 💪 pic.twitter.com/xee5myxNTP — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 11, 2024

Adesso il meritato riposo prima che il weekend del 25 agosto, con il tanto atteso GP d’Olanda, possa riportare l’australiano tra i grandi favoriti per la vittoria. E d’altronde, senza il grave infortunio con cui fare i conti ed una McLaren sempre più veloce, appare quasi scontato come Piastri a Zandvoort possa candidarsi tra i grandi favoriti per la vittoria del Gran Premio olandese.