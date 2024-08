Inter, parte da Marassi la caccia al bis scudetto

Sabato si riparte da Genova, da Campioni d’Italia e con la seconda stella cucita sul petto. La grande favorita non può che essere l’Inter, travolgente nello scorso campionato, che non solo non ha perso nessuna pedina, ma anche rinforzato un roster che nella passata stagione ha dimostrato ampiamente il suo valore.

Josep Martinez, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi forniscono un ventaglio di alternative a Simone Inzaghi di alto livello, per una stagione che poggia su un calendario fitto e incalzante.

“Il mercato è aperto fino alla fine del mese, ci manca ancora qualcosa nel reparto difensivo”, ha detto il tecnico nerazzurro nelle scorse ore.

In questo senso arrivano ulteriori conferme sull’apprezzamento dell’Inter nei confronti di Tiago Tomas Palacios di proprietà del Talleres, ma in prestito all’Independiente Rivadavia. All’Independiente si sta mettendo particolarmente in luce in questa prima fase di Liga Profesional. Il difensore centrale argentino classe 2003 è un profilo in Viale della Liberazione stanno seguendo ormai da tempo. Adesso stanno amplificando un gradimento che potrebbe presto portare all’intelaiatura di una vera trattativa col Talleres. 21 anni, mancino, di lui si parla molto bene in Argentina. E negli ultimi mesi è stato protagonista di una crescita evidente e dove, con l’Independiente, è un titolarissimo. Infatti, ha saltato per squalifica solo una delle 10 partite in campionato finora, per il resto è sempre stato schierato dal 1’. Sempre con prestazioni luminose che hanno richiamato l’attenzione nerazzurra nelle ultime settimane.